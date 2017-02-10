 Rekabet kazandırır – Fotomaç – 10 Şubat 2017
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    10 Şubat 2017, Cuma
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    Rekabet kazandırır

    Rekabet kazandırır

    'in golcü oyuncusu , Togolu futbolcu 'un transfer edilmesiyle forvet hattında artan rekabetin takıma daha fazla katkı sağlayacağını söyledi.

    Mustafa, " da, ben de çok daha fazla çalışacağız. Bu durum da takım kazanacak" dedi.

    ADEBAYOR'UN OYNAMASI ZOR
    Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, sakatlığı bulunan Togolu golcü Emmanuel Adebayor'un 12 Şubat Pazar günü Kasımpaşa ile yapacakları maçta büyük olasılıkla forma giymeyeceğini söyledi. Avcı, "Sakatlığı tam geçmedi" dedi.

    STRESİMİZ YOK
    Başakşehir'in orta sahadaki yıldızı Edin Visca, takım içinde şampiyonluğun konuşulmadığını belirtti ve ekledi: "Her zaman söylüyoruz, maç maç bakıyoruz. Stres yaşamıyoruz. Her karşılaşmayı tek tek ele almak bizi iyi yerlere götürüyor. Sadece karşımıza kim çıkarsa onu düşünüyoruz."
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:51
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