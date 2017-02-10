Rekabet kazandırır
Medipol Başakşehir'in golcü oyuncusu Mustafa Pektemek, Togolu futbolcu Emmanuel Adebayor'un transfer edilmesiyle forvet hattında artan rekabetin takıma daha fazla katkı sağlayacağını söyledi.
Mustafa, "Mehmet Batdal da, ben de çok daha fazla çalışacağız. Bu durum da takım kazanacak" dedi.
ADEBAYOR'UN OYNAMASI ZOR
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, sakatlığı bulunan Togolu golcü Emmanuel Adebayor'un 12 Şubat Pazar günü Kasımpaşa ile yapacakları maçta büyük olasılıkla forma giymeyeceğini söyledi. Avcı, "Sakatlığı tam geçmedi" dedi.
STRESİMİZ YOK
Başakşehir'in orta sahadaki yıldızı Edin Visca, takım içinde şampiyonluğun konuşulmadığını belirtti ve ekledi: "Her zaman söylüyoruz, maç maç bakıyoruz. Stres yaşamıyoruz. Her karşılaşmayı tek tek ele almak bizi iyi yerlere götürüyor. Sadece karşımıza kim çıkarsa onu düşünüyoruz."
ADEBAYOR'UN OYNAMASI ZOR
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, sakatlığı bulunan Togolu golcü Emmanuel Adebayor'un 12 Şubat Pazar günü Kasımpaşa ile yapacakları maçta büyük olasılıkla forma giymeyeceğini söyledi. Avcı, "Sakatlığı tam geçmedi" dedi.
STRESİMİZ YOK
Başakşehir'in orta sahadaki yıldızı Edin Visca, takım içinde şampiyonluğun konuşulmadığını belirtti ve ekledi: "Her zaman söylüyoruz, maç maç bakıyoruz. Stres yaşamıyoruz. Her karşılaşmayı tek tek ele almak bizi iyi yerlere götürüyor. Sadece karşımıza kim çıkarsa onu düşünüyoruz."
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:51
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Van Persie'nin cezası belli oldu
Toplam 81
Yorum
GS bundan sonra tombala olayını hangi futbolcu yaparsa yapsın ceza veremez pfdk
- ''Bize verilen cezalar fazla''
Toplam 18
Yorum
tarafsız aziz yıldırım şampiyon olacağız dediğinde 3 temmuz kumpasıın içinde olan fetöcüler neye güvenip böyle diyor demişlerdi. şimdi nerdeler?
- ''Advocaat’la işim olmaz!''
Toplam 23
Yorum
FB Gökhan'i bilmem, Caner ama Fenerbahcelidir.
Rekabet kazandırır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.