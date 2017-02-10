 Jeremain Lens’e çok dikkat edin – Fotomaç – 10 Şubat 2017 Jeremain Lens’e çok dikkat edin" /> Jeremain Lens’e çok dikkat edin" />
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    10 Şubat 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ’e çok dikkat edin

    Jeremain Lens’e çok dikkat edin

    'un başında ilk sınavını F.Bahçe'ye karşı verecek olan teknik direktör dünkü idman sonrası savunma oyuncularıyla özel olarak görüştü.

    Topçu, "F.Bahçe'de en tehlikeli oyuncu Lens. Onun koşu yollarını tıkamalıyız. Lens'i iyi tutun kazanırız" diye konuştu.

    EN BÜYÜK KOZ BATALLA
    Ligde son 4 haftayı kayıpla kapatan Bursa'nın F.Bahçe maçındaki kozu Batalla olacak. Arjantinli, "Bu maçta golüm var" dedi.

    REKOR BEKLENİYOR
    Bursasporlu taraftarlar, Fenerbahçe karşılaşmasının biletlerine yoğun ilgi gösteriyor. 10 bin 700 kombineli taraftarı bulunan yeşil-beyazlıların, şu ana kadar 11 bin adet de bilet sattığı bildirilirken, biletlerin maç saatine kadar büyük oranda tükenmesi bekleniyor.
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:49
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