Jeremain Lens’e çok dikkat edin

Bursaspor'un başında ilk sınavını F.Bahçe'ye karşı verecek olan teknik direktör Mutlu Topçu dünkü idman sonrası savunma oyuncularıyla özel olarak görüştü.

Topçu, "F.Bahçe'de en tehlikeli oyuncu Lens. Onun koşu yollarını tıkamalıyız. Lens'i iyi tutun kazanırız" diye konuştu.



EN BÜYÜK KOZ BATALLA

Ligde son 4 haftayı kayıpla kapatan Bursa'nın F.Bahçe maçındaki kozu Batalla olacak. Arjantinli, "Bu maçta golüm var" dedi.



REKOR BEKLENİYOR

Bursasporlu taraftarlar, Fenerbahçe karşılaşmasının biletlerine yoğun ilgi gösteriyor. 10 bin 700 kombineli taraftarı bulunan yeşil-beyazlıların, şu ana kadar 11 bin adet de bilet sattığı bildirilirken, biletlerin maç saatine kadar büyük oranda tükenmesi bekleniyor.