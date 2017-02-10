 Final gibi maç olacak – Fotomaç – 10 Şubat 2017
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    10 Şubat 2017, Cuma
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    Final gibi maç olacak

    Final gibi maç olacak

    ’un hocası Çalımbay, gelecek yıllarda Avrupa’da oynama hedeflerinin olduğunu belirterek, “Bu yüzden Atiker Konya maçını mutlaka kazanmalıyız. Buna odaklandık” dedi.

    Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile yapacakları maçı, final niteliğinde gördüklerini söyledi. Çalımbay, ligde sırasıyla Atiker Konyaspor, Kardemir Karabükspor ve Akhisar Belediyespor ile yapacakları karşılaşmalarda alacakları sonuçların, yollarını çizeceğini ifade etti. Sezonu üst sıralarda bitirmeyi hedeflediklerini anlatan Çalımbay, "Gelecek yıllardaki hedefimiz Avrupa'ya oynayan bir takım olmak. İyi ve geniş bir kadromuz var. Geniş olması sıkıntılı. Bu kadroyu azaltmaya çok uğraştık ama istediğimiz şekilde olmadı." dedi. Brezilyalı futbolcu Motta'nın ailevi problemleri nedeniyle ülkesine gittiğini ve Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyeceğini belirten Çalımbay, "Mbilla kart cezalısı. Yerine El Kabir ya da Serdar Özkan oynayabilir. Motta'yı zaten oynatmayı düşünüyordum" diye konuştu.
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:47
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