Bakan Akif Çağatay Kılıç'tan derbi yorumu

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Bakan Kılıç burada yaptığı açıklamalarda olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe maçına da değindi ve şöyle konuştu:

"Derbiden sonra yaşanan bazı olaylar var. Soyunma odası koridorlarında olduğu hem iddia edildi hem de bazı tespitlerle ortaya çıktı. Derbideki olaylarla ilgili olarak Bakanlığımızın müfettişleri görevlendirildi, ne olup bittiğini inceliyorlar. Biz de orada yaşanan olayları öğrenmek ve tespit yapmak üzere müfettişlerimizi görevlendirdik. Türk sporuna zarar veren bir yaklaşım çünkü bu. Elimizde resmi rapor yok, bazı bulgular tabii ki var ama burada söylemem doğru olmaz. Orada bazı şeyler yaşandı. Bunların yaşanmaması lazım, bunun için de önlemimizi alacağız"