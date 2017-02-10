Antep’i yeneriz
Adanaspor'un orta saha oyuncusu Tevfik Altındağ, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda yapacakları Gaziantepspor maçından 3 puanla ayrılacaklarını savundu. Altındağ, "Formdayız, moralliyiz ve kazanmayı çok istiyoruz. Bunun için Gaziantep maçını kazanacağız. Hedefimiz bu sezon ligde kalmak. Taraftarımız mutlaka yanımızda olsun" dedi.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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GS bundan sonra tombala olayını hangi futbolcu yaparsa yapsın ceza veremez pfdk
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tarafsız aziz yıldırım şampiyon olacağız dediğinde 3 temmuz kumpasıın içinde olan fetöcüler neye güvenip böyle diyor demişlerdi. şimdi nerdeler?
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FB Gökhan'i bilmem, Caner ama Fenerbahcelidir.
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