 Antep’i yeneriz – Fotomaç – 10 Şubat 2017
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    10 Şubat 2017, Cuma
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    Antep’i yeneriz

    Antep’i yeneriz
    'un orta saha oyuncusu , Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda yapacakları Gaziantepspor maçından 3 puanla ayrılacaklarını savundu. Altındağ, "Formdayız, moralliyiz ve kazanmayı çok istiyoruz. Bunun için Gaziantep maçını kazanacağız. Hedefimiz bu sezon ligde kalmak. Taraftarımız mutlaka yanımızda olsun" dedi.
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:53
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