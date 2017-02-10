 Alanyaspor hazır kıta – Fotomaç – 10 Şubat 2017
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    10 Şubat 2017, Cuma
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    Alanyaspor hazır kıta

    Alanyaspor hazır kıta
    yarın sahasında oynayacağı G.Birliği maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Safet Susic "Bu maçı kazanıp moral bulmak istiyoruz" derken, futbolcular, "Üç puan için hazırız. Kendimize güveniyoruz. Takımda arkadaşlık mükemmel" dedi.
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:54
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