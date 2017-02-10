Alanyaspor hazır kıta
Aytemiz Alanyaspor yarın sahasında oynayacağı G.Birliği maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Safet Susic "Bu maçı kazanıp moral bulmak istiyoruz" derken, futbolcular, "Üç puan için hazırız. Kendimize güveniyoruz. Takımda arkadaşlık mükemmel" dedi.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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GS bundan sonra tombala olayını hangi futbolcu yaparsa yapsın ceza veremez pfdk
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tarafsız aziz yıldırım şampiyon olacağız dediğinde 3 temmuz kumpasıın içinde olan fetöcüler neye güvenip böyle diyor demişlerdi. şimdi nerdeler?
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FB Gökhan'i bilmem, Caner ama Fenerbahcelidir.
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