4 hakkı var!
Video Yardımcı Hakem Sistemi’nin (VAR) detaylarını açıklayan Namoğlu, “Asistan hakem, 4 konuda oyuna müdahale edecek. Gol, penaltı ve ihraç kararları ile kartlarda devreye girecek” dedi.
Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, dün akşam TRT Spor'da yayınlanan "Stadyum Özel" programına katıldı ve video yardımcı hakem konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Video yardımcı hakem sisteminin hangi kararlarda yardımcı olacağına dair gelen soruya Namoğlu, "Bütün kararları sahada hakem verecek. Video asistan hakem, bir nevi yardımcıdır. Görüşünü söyleyecektir, tatbik eden hakem olacaktır. Karara katılamayabilir. Yüzde 100 emin olduğu konuda karar verecek" ifadelerini kullandı.
NEDEN İSTİFA EDEYİM Kİ?
Sistemin, video asistan hakemin "Durdur, penaltı. Durdur, ihraç" şeklindeki komutları saha içindeki hakeme iletmesiyle uygulanacağını belirten Namoğlu, video asistan hakemin 4 konuda maça müdahale edebileceğini belirtti. MHK Başkanı, " Video hakemi, gol kararı, penaltı kararı, ihraç olayı ve kartlar konusunda yardımcı olacak" diye konuştu. Namoğlu, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusunu ise "Neden istifa edeyim ki" diye yanıtladı.
MART AYINDA BAŞLIYOR
FIFA, TFF, IFAB ve Kulüpler Birliği'nden yetkililerinin katıldığı ve Video Yardımcı Hakem Sistemi'ne (VAR) geçiş hazırlıklarının ele alındığı Proje Toplantısı, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) Zürih'teki merkezinde yapılan görüşmeler ile tamamlandı. VAR eğitimlerinin içerikleri ve planlamasının ele alındığı toplantıda, hakem seçimleri, proje kapsamında atılacak diğer adımlar ile yol haritası konuları görüşüldü. Toplantıda, önümüzdeki mart ayında testlere başlanması konusunda fikir birliğine varıldı. Gelecek sezon uygulamaya geçilmesi bekleniyor.
YAYINDA ÇAKIR GAFI
TRT Spor'da katıldığı canlı yayında futbol kurallarını ve hakem hatalarını görüntüler üzerinden yorumlayan MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, gaf yaptı! Namoğlu, Cüneyt Çakır'ın yönettiği 10 Mart 2016'da oynanan B.Dortmund-Tottenham maçında kırmızı kartlık pozisyona sarı kart göstermesini eleştirdi. Sunucu Ersin Düzen'in "Bu maçı Cüneyt Çakır yönetti" sözleri üzerine Namoğlu, "Bu pozisyonun benzerinde Cüneyt vardı. Burada hakem hata yapmış" dedi.
BEN YORUM YAPMAM
MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, hakem hatalarıyla ilgili bazı soruları cevaplamadı. Namoğlu, Ersin Düzen'in "Özgür Yankaya Kadıköy'de maç yönetmiyor. Neden?" sorusuna "Ben bu konulara hiç girmem. Girmeyeceğimi de söyledim. Video Yardımcı Hakem konusuna geçelim" diye yanıt verdi. Ersin Düzen'in "Ben hakem olsam 'Büyüklere karşı hata yaparsam yanarım' diye düşünürüm" şeklindeki görüşleri üzerine ise "Ben o konuda yorum yapmıyorum" ifadesini kullandı.
NEDEN İSTİFA EDEYİM Kİ?
Sistemin, video asistan hakemin "Durdur, penaltı. Durdur, ihraç" şeklindeki komutları saha içindeki hakeme iletmesiyle uygulanacağını belirten Namoğlu, video asistan hakemin 4 konuda maça müdahale edebileceğini belirtti. MHK Başkanı, " Video hakemi, gol kararı, penaltı kararı, ihraç olayı ve kartlar konusunda yardımcı olacak" diye konuştu. Namoğlu, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusunu ise "Neden istifa edeyim ki" diye yanıtladı.
MART AYINDA BAŞLIYOR
FIFA, TFF, IFAB ve Kulüpler Birliği'nden yetkililerinin katıldığı ve Video Yardımcı Hakem Sistemi'ne (VAR) geçiş hazırlıklarının ele alındığı Proje Toplantısı, Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun (IFAB) Zürih'teki merkezinde yapılan görüşmeler ile tamamlandı. VAR eğitimlerinin içerikleri ve planlamasının ele alındığı toplantıda, hakem seçimleri, proje kapsamında atılacak diğer adımlar ile yol haritası konuları görüşüldü. Toplantıda, önümüzdeki mart ayında testlere başlanması konusunda fikir birliğine varıldı. Gelecek sezon uygulamaya geçilmesi bekleniyor.
YAYINDA ÇAKIR GAFI
TRT Spor'da katıldığı canlı yayında futbol kurallarını ve hakem hatalarını görüntüler üzerinden yorumlayan MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, gaf yaptı! Namoğlu, Cüneyt Çakır'ın yönettiği 10 Mart 2016'da oynanan B.Dortmund-Tottenham maçında kırmızı kartlık pozisyona sarı kart göstermesini eleştirdi. Sunucu Ersin Düzen'in "Bu maçı Cüneyt Çakır yönetti" sözleri üzerine Namoğlu, "Bu pozisyonun benzerinde Cüneyt vardı. Burada hakem hata yapmış" dedi.
BEN YORUM YAPMAM
MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, hakem hatalarıyla ilgili bazı soruları cevaplamadı. Namoğlu, Ersin Düzen'in "Özgür Yankaya Kadıköy'de maç yönetmiyor. Neden?" sorusuna "Ben bu konulara hiç girmem. Girmeyeceğimi de söyledim. Video Yardımcı Hakem konusuna geçelim" diye yanıt verdi. Ersin Düzen'in "Ben hakem olsam 'Büyüklere karşı hata yaparsam yanarım' diye düşünürüm" şeklindeki görüşleri üzerine ise "Ben o konuda yorum yapmıyorum" ifadesini kullandı.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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GS bundan sonra tombala olayını hangi futbolcu yaparsa yapsın ceza veremez pfdk
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tarafsız aziz yıldırım şampiyon olacağız dediğinde 3 temmuz kumpasıın içinde olan fetöcüler neye güvenip böyle diyor demişlerdi. şimdi nerdeler?
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FB Gökhan'i bilmem, Caner ama Fenerbahcelidir.
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