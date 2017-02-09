 Varsa yoksa kupa – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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    09 Şubat 2017, Perşembe
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    Varsa yoksa kupa

    Varsa yoksa kupa

    ’un yıldız ismi , ’na göz dikti, “Avrupa Ligi’nde oynamak istiyorsak, bu kulvarda zirveye çıkmalıyız” dedi.

    Ara transfer döneminde birçok kulübün transfer listesine giren 'un yıldızı Ömer Ali Şahiner, birçok konu hakkında önemli açıklamalar yaptı. Sözlerine Ziraat Türkiye Kupası ile başlayan 25 yaşındaki oyuncu, "Avrupa Ligi'nde tecrübe ve özgüven kazandık. Bu sezon Avrupa'ya katılmanın yolu kupadan geçiyor. Bu yüzden kupayı kazanmak bizim için en önemli hedef" ifadelerini kullandı.

    Konyaspor'da mutlu olduğunu da kaydeden Ömer, "Hedeflerimin büyük kısmını gerçekleştirdim. Buradan Avrupa'ya gitmek benim için harika olur. En büyük hayalim de İspanya'da oynamak" açıklamasını yaptı.
    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:33
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