Süper Lig ekibi hükmen yenik
- 09 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:03
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Persie doktora gitsin!
Toplam 23
Yorum
Düsseldorf'lu Yarin öbürgün Gs'nin basina gelecek bir olayda diyer 2 takimda fikrini (!) söyleyecek ! Bu seferde sanane,bana ne, o'nane' ler baslayacak !
- Van Persie'nin cezası belli oldu
Toplam 26
Yorum
SÜPER_FENER DEMEKKİ BU ÜLKEDE RAKİP TAKIMIN DEFANS OYUNCUSU TARAFINDAN FAULLE DURDURULUP SONRADA SOKAK SERSERİSİ GİBİ SALDIRILAN OYUNCUYADA CEZALANDIRI
- Oyuncakları da kurtardı
Toplam 15
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.... GS DÜŞMANI HAKEMLER,C. KAKIR, H. GÖKÇEK, B. YILDIRIM,KALKAVAN VS.
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