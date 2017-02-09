 Süper Lig ekibi hükmen yenik – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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    09 Şubat 2017, Perşembe
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    Süper Lig ekibi hükmen yenik

    Süper Lig ekibi hükmen yenik

    Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 'nın Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 2-0 yenildiği mücadelesinde 3-0 hükmen yenik sayılmasına karar verdi.

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    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:03
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