 Rize’nin kralı konuşuyor – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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    09 Şubat 2017, Perşembe
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    Rize’nin kralı konuşuyor

    Rize’nin kralı konuşuyor

    Bu sezon performansıyla 'a büyük katkı sağlayan uzun süren sessizliğini bozdu.

    Süper Lig'de oynadığı 15 karşılaşmada 7 kez rakip fileleri havalandıran Kamerunlu oyuncu, "Attığım gollerden çok takımımın başarısı önemli. İyi futbolumuza rağmen ilk haftalarda talihsiz sonuçlar aldık. Karabük karşısında şanssızlığımızı kırmayı başardık. Artık bu galibiyetlerin devamını getirmeliyiz. Akhisar karşılaşması da bizim için önemli bir fırsat. Yine kazanıp, çıkışımızı sürdürmek ve taraftarlarımızın yüzünü güldürmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.
    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:34
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