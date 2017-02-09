 ''Kazanmaya geliyoruz'' – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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    09 Şubat 2017, Perşembe
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    ''Kazanmaya geliyoruz''

    ''Kazanmaya geliyoruz''

    Sergen Yalçın, F.Bahçe'den sonra G.Saray'ı da gözüne kestirdi. İkinci yarıya iyi başladıklarını belirten genç hoca, “Fenerbahçe galibiyetini daha anlamlı hale getirmek için kazanmalıyız” dedi.

    'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren 'dan Galatasaray'a gözdağı... Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Sergen Yalçın, İstanbul'da oynanacak zorlu maç öncesi renktaşlarını yeneceklerini iddia etti. İkinci yarıya iyi başladıklarını belirten Yalçın, "Taraftarımız önünde Fenerbahçe'ye karşı aldığımız 4-1'lik galibiyet çok önemliydi. Hem takımın hem de şehrin heyecanı tavan yaptı. Şimdi Galatasaray'a karşı alacağımız galibiyet bu gidişi daha anlamlı hale getirecek" ifadelerini kullandı.

    TEK YOL KAZANMAK
    Galatasaray'ın özellikle taraftarı önünde daha iyi oynadığını vurgulayan genç hoca, "İşimizin kolay olmayacağını biliyoruz. Ancak kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok. Tüm takım 3 puana odaklanmış durumdayız" diye konuştu. Kayserispor'un en golcü ismi olan Welliton da, "Atacağım golle ya da gollerle takımımın kazanması en büyük isteğim" açıklamasında bulundu.

    ŞEHİT YAKINLARINA VE GAZİLERE LOCA
    Kayserispor Başkanı Erol Bedir'den örnek davranış. Sarı-kırmızılıların patronu, şehit ve gazi yakınlarını Kadir Has Stadı'ndaki localarda ağırlamak istediklerini belirtip, "Kayseri'de bine yakın gazi ve şehit yakını bulunuyor. 250 kişilik localarımız var. Bizlere müracaat etmeleri halinde ücretsiz şekilde passoliglerine bilet yükleyeceğiz. Bu kararı yönetim olarak aldık. Onları ağırlamaktan onur duyarız" diye konuştu.
    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 04:45
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