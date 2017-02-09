''Kazanmaya geliyoruz''
Sergen Yalçın, F.Bahçe'den sonra G.Saray'ı da gözüne kestirdi. İkinci yarıya iyi başladıklarını belirten genç hoca, “Fenerbahçe galibiyetini daha anlamlı hale getirmek için kazanmalıyız” dedi.
TEK YOL KAZANMAK
Galatasaray'ın özellikle taraftarı önünde daha iyi oynadığını vurgulayan genç hoca, "İşimizin kolay olmayacağını biliyoruz. Ancak kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok. Tüm takım 3 puana odaklanmış durumdayız" diye konuştu. Kayserispor'un en golcü ismi olan Welliton da, "Atacağım golle ya da gollerle takımımın kazanması en büyük isteğim" açıklamasında bulundu.
ŞEHİT YAKINLARINA VE GAZİLERE LOCA
Kayserispor Başkanı Erol Bedir'den örnek davranış. Sarı-kırmızılıların patronu, şehit ve gazi yakınlarını Kadir Has Stadı'ndaki localarda ağırlamak istediklerini belirtip, "Kayseri'de bine yakın gazi ve şehit yakını bulunuyor. 250 kişilik localarımız var. Bizlere müracaat etmeleri halinde ücretsiz şekilde passoliglerine bilet yükleyeceğiz. Bu kararı yönetim olarak aldık. Onları ağırlamaktan onur duyarız" diye konuştu.
- 09 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 04:45
- ''Oynayacak kupa bulamazsın!''
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Yorum
BJK 1903 Şekip Mosturoğlu.ORMAN SÜT KUPASI DEDI DIYE ELESTIRIYORSUN PEKI KENDI BASKANIN AZIZ ZAMANINDA BIR TENEKE KUPASI DEYINCE NEDEN ELESTIRMEDIN
- ''Kjaer elime vurdu''
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Yorum
AKDENIZLİ izleyıcı olarak ızledım bır galatasaray tarafdarı olarak yazıyorum en az fener oyuncusu 3 mac ceza verılmesı lazım bız tv lerde ailemızle !
- Riekerink savaşı!
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Yorum
Yetti Gari Bruma bencilin teki kes gitsin aklı başına gelir belki ayrıca Rodrigues daha iyi oyuncu .
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