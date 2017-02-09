 Kanarya’nın belalısı Batalla – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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    09 Şubat 2017, Perşembe
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    Kanarya’nın belalısı Batalla

    Kanarya’nın belalısı Batalla

    Sezonun ilk yarısındaki maçta 'yi yıkan golü atan , cumartesi günü de 'un en büyük kozu olacak.

    Sarı-lacivertlilere karşı oynadıkları maçlarda gösterdiği performansla öne çıkan Arjantinli yıldız, zorlu 90 dakika öncesi taraftarlarına umut saçtı. İstanbul'da olduğu gibi kendi taraftarları önünde de kazanacaklarını iddia eden yıldız futbolcu, "Dolu tribünler önünde oynadığımız maçlara ekstra bir motivasyonla çıkıyoruz. Bu maçta da taraftarlarımızın bizi yalnız bırakmayacağına inanıyoruz. Kazanmamız halinde büyük moral bulacağız ve takımın geleceği adına önemli bir adım atacağız" sözlerini sarfetti.

    İKİ EKSİK VAR
    Zorlu maçın hazırlıklarını sürdüren 'da iki eksik var. Sakatlıkları bulunan Bilal Kısa ile Furkan Özçal, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürürken, yeşil-beyazlılar dün taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi.
    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:31
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