Ali Palabıyık'a görev verilmedi
Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Geçtiğimiz hafta Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe maçını yöneten Ali Palabıyık'a görev verilmedi.
İşte 20. hafta maç programı ve karşılaşmalarda düdük çalacak isimler:
Yarın:
19.00 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş: Halis Özkahya
11 Şubat Cumartesi:
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk
16.00 Osmanlıspor-Trabzonspor: Alper Ulusoy
19.00 Bursaspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
12 Şubat Pazar:
13.30 Akhisar Belediyespor-Çaykur Rizespor: Bülent Yıldırım
13.30 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor: Serkan Çınar
19.00 Galatasaray-Kayserispor: Hüseyin Göçek
13 Şubat Pazartesi:
20.00 Gaziantepspor-Adanaspor: Cüneyt Çakır
- 09 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:38
- ''Onun silahı kaos futbolu''
Toplam 31
Yorum
efe Madem biliyordun bunu maçtan önce aciklasaydin ya .ya 90 dakika hakeme tribünlere oynayan kimdi sizin kaptaninizin halleri neydi öyle
- ''Karabük'ü hafife almayın''
Toplam 6
Yorum
Ertan Yok bu rezaletten sonra birde karabükü hafife alsınlar! O zaman anyayı konyayı çok güzel anlarlar. UYANIN BRE FUTBOLCULAR UYANIN. UYUMAYIN
- Başını yaran yakalandı
Toplam 3
Yorum
insan stat onların olay çıkaran kafa atan onlar T.direktör misafir oyuncuyu darp ediyor koridorlarda ne idüğü belirsiz adamlar saldırıyor ceza FBe
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