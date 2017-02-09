 Ali Palabıyık'a görev verilmedi – Fotomaç – 09 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Şubat 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Ali Palabıyık'a görev verilmedi

    Ali Palabıyık'a görev verilmedi

    Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Geçtiğimiz hafta Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan olaylı Beşiktaş-Fenerbahçe maçını yöneten Ali Palabıyık'a görev verilmedi.

    İşte 20. hafta maç programı ve karşılaşmalarda düdük çalacak isimler:

    Yarın:

    19.00 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş: Halis Özkahya

    11 Şubat Cumartesi:

    13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk

    16.00 Osmanlıspor-Trabzonspor: Alper Ulusoy

    19.00 Bursaspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

    12 Şubat Pazar:

    13.30 Akhisar Belediyespor-Çaykur Rizespor: Bülent Yıldırım

    13.30 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

    16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor: Serkan Çınar

    19.00 Galatasaray-Kayserispor: Hüseyin Göçek

    13 Şubat Pazartesi:

    20.00 Gaziantepspor-Adanaspor: Cüneyt Çakır

    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:38
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ali Palabıyık'a görev verilmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.