20. hafta hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
İşte 20. hafta maç programı ve karşılaşmalarda düdük çalacak isimler:
Yarın:
19.00 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş: Halis Özkahya
11 Şubat Cumartesi:
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk
16.00 Osmanlıspor-Trabzonspor: Alper Ulusoy
19.00 Bursaspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
12 Şubat Pazar:
13.30 Akhisar Belediyespor-Çaykur Rizespor: Bülent Yıldırım
13.30 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor: Serkan Çınar
19.00 Galatasaray-Kayserispor: Hüseyin Göçek
13 Şubat Pazartesi:
20.00 Gaziantepspor-Adanaspor: Cüneyt Çakır
- 09 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:17
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Toplam 7
Yorum
aslan Elindeki mal varlıklarını satarak borç kapatmak aciz insanların işidir tv.ye çıkmış birde övünüyor yazıklar olsun.!!!!!!!!!!!!
- İbrahimovic’e aynısını yaptı
Toplam 7
Yorum
fener26 nasılda zorunuza gidiyor yok tuzak yok bu yok şu kayseriyi yenemeyen bizimi yenicek diyenlere iyi bir ders oldu 4 gündür ağlıyorlar
- Persie doktora gitsin!
Toplam 19
Yorum
evet bazılaı yazmış 100 yermisiniz diye siz ancak gs yendim diye övünürsünüz a bir bakmışsınız gs avrupadan kupa almış gelmiş finallerdesizi ayık
20. hafta hakemleri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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