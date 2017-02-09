 20. hafta hakemleri belli oldu – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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    09 Şubat 2017, Perşembe
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    20. hafta hakemleri belli oldu

    20. hafta hakemleri belli oldu

    Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

    İşte 20. hafta maç programı ve karşılaşmalarda düdük çalacak isimler:

    Yarın:

    19.00 Kardemir Karabükspor-Beşiktaş: Halis Özkahya

    11 Şubat Cumartesi:

    13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği: Ümit Öztürk

    16.00 Osmanlıspor-Trabzonspor: Alper Ulusoy

    19.00 Bursaspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

    12 Şubat Pazar:

    13.30 Akhisar Belediyespor-Çaykur Rizespor: Bülent Yıldırım

    13.30 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

    16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor: Serkan Çınar

    19.00 Galatasaray-Kayserispor: Hüseyin Göçek

    13 Şubat Pazartesi:

    20.00 Gaziantepspor-Adanaspor: Cüneyt Çakır

    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:17
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