Konya'da dostluk yemeği

Atiker Konyaspor Kulübü Asbaşkanı Ali Kaya, bir dinlenme tesisinde gerçekleştirilen yemekte, daha önce iki takım taraftarı arasında yaşanan olaylar nedeniyle, hafta sonu Konya'da oynanacak maçta olumsuz gelişmelerin yaşanmaması için deplasman yasağı getirilmesinin gündeme geldiğini anımsattı.

Konya Valisi Yakup Canbolat başkanlığında yapılan İl Güvenlik Kurulu toplantısında, Antalyasporlu taraftarlara deplasman yasağı getirilmeyeceğine yönelik karar alındığına dikkati çeken Kaya, "Ülkenin içinde bulunduğu durum ortada. Böyle bir atmosferde iki komşu şehrin taraftarlarının küçük sorunlar nedeniyle aralarında yaşanan tatsızlıkları doğru bulmuyoruz. Bu sorunun ortadan kaldırılması için başkanlarımız arasında önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Daha sonra bu organizasyonu planladık. Tek amacımız var, bu husumetin sona ermesi ve birlik beraberlik içinde önümüze bakabilmek." diye konuştu.

Kaya, Antalyaspor taraftarlarını Konya'da en iyi şekilde misafir edeceklerini ifade ederek, maçın sonucu ne olursa olsun bu birlikteliğin devam etmesinin son derece önemli olduğuna vurgu yaptı.

- Aksal: "Taraftar grubu liderlerine çok iş düşüyor"

Antalyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Salman Aksal ise iki komşu şehrin dostane ve centilmence futbolunu seyrettirmek için yapılması gerekenleri konuşmak üzere toplandıklarını söyledi.

Geçmişte yaşanan önemsiz gerginliğe son vermek için Konya'da bulunduklarını aktaran Aksal, şunları kaydetti:

"Esasında baktığınız zaman yaşanmış bir şey de yok ama gerginlik istemediğimizden dolayı dostane bir şekilde buluşalım ve bundan sonra da bunu devam ettirelim. Bizleri tribünlerde ağırlamanızı isteriz, aynı şekilde sizi ağırlamayı arzu ederiz. İnşallah bunun devamı gelir. Burada taraftar grubu liderlerine çok iş düşüyor. Bütün bu gelişmelere rağmen tatsızlık yaratacak bazı şeyler olabilir. İşte burada tribün liderleri devreye girecek ve bunun önüne geçecek. Bunun için buradayız."

Toplantıya, Antalyaspor Genel Müdürü Adem Kart, Atiker Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Mustafa Oral, Atiker Konyaspor Taraftar Sorumlusu İsa Gürler, 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Gürhan Güneyli ile yeşil-beyazlı taraftar gruplarının bazı temsilcileri katıldı.