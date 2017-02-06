Maça da yansıtın

Bursaspor'un yeni teknik direktörü Mutlu Topçu, göreve geldiği günden bu yana takımla 5 idman yaptığını açıklayarak, "Oyuncuların idman performansı harika. Hepsi çok hırslı ve başarılı. Bu tempoyu maçlara da yansıtmalarını istiyorum. Eğer bunu başarırsak ligde yenemeyeceğimiz takım yok" diye konuştu.

Topçu önlerinde zorlu bir F.Bahçe maçı olduğunu ve tüm dikkatlerini bu maça çevirdiklerini ifade ederek, "Sanırım taraftarımız da bu maçla birlikte başlangıç yapacak. Tribünler dolacak. Biz de takım olarak sahada en iyisini yapacağız" dedi. Genç hoca, F.Bahçe maçında nasıl bir kadro kuracağının merak edilmesiyle ilgili olarak ise "En formda kim varsa onu oynatacağız. Demoralize olmuşlar ama bizler profesyoneliz. Bir an önce kafalarını kaldırmak gerekiyor. Beklediğimden çok daha özverililer. Antrenman tempoları inanılmaz. Bize de bu durum kolaylık sağlıyor. Biz de yapmamız gerekenleri onlara dile getiriyoruz. Hepsi yetenekli ve zeki oyuncular. Önümüzdeki çok fazla zaman yok. Hepsinden memnunum" diye konuştu.