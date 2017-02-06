 Karabükspor berabere kaldı – Fotomaç – 06 Şubat 2017
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    06 Şubat 2017, Pazartesi
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    Karabükspor berabere kaldı

    Karabükspor berabere kaldı

    , Belek kampında hazırlık maçında Slovakya Süper Ligi takımlarından ile 1-1 berabere kaldı.

    Kırmızı-mavili ekip, Ahmet Şahin, Zec, Poko, Yatabare, Kerim Zengin, Dany, Latovlevici, Gaman, Barış Başdaş, Seleznov, Ceyhun Gülselam 11'i ile mücadele ederken karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Çekişmeli maçta takımın tek golünü İlhan Depe kaydetti.
    1. 06 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:36
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