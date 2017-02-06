Gaziantep’te gergin protesto

Gaziantepsporlu bir grup taraftarın, ligde alınan kötü sonuçlar üzerine gerçekleştirmek istediği yürüyüşe, valiliğin açık alanlardaki gösteri yasağı nedeniyle izin verilmedi. İzin verilmeyen yürüyüşü gerçekleştirmek isteyen taraftarla polis arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca sonucunda taraftarların büyük çoğunluğu dağılırken, bazıları ise ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.