 Gaziantep’te gergin protesto – Fotomaç – 06 Şubat 2017
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    06 Şubat 2017, Pazartesi
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    Gaziantep’te gergin protesto

    Gaziantep’te gergin protesto
    Gaziantepsporlu bir grup taraftarın, ligde alınan kötü sonuçlar üzerine gerçekleştirmek istediği yürüyüşe, valiliğin açık alanlardaki gösteri yasağı nedeniyle izin verilmedi. İzin verilmeyen yürüyüşü gerçekleştirmek isteyen taraftarla polis arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca sonucunda taraftarların büyük çoğunluğu dağılırken, bazıları ise ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.
    1. 06 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:38
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