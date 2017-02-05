 Sıra Beşiktaş’ta – Fotomaç – 05 Şubat 2017
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    05 Şubat 2017, Pazar
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    Sıra ’ta

    Sıra Beşiktaş’ta

    Karabüklü yönetici Gül: G.Saray gibi ’ı da devireceğiz.

    Asbaşkanı Tolga Gül, ligdeki Beşiktaş maçının Galatasaray karşılaşması gibi kente ayrı bir hava katacağını söyleyerek, 3 puanla ayrılmak istediklerini kaydetti. Gül şöyle konuştu: "Şimdi önümüzde Beşiktaş maçımız var. maçı da Galatasaray maçı gibi Karabük'e bir hava katacaktır. Taraftarın ve şehrin beklediği maçlar bunlar. Galatasaray maçı bizim için çok iyiydi ve 3 puan almıştık. Beşiktaş maçından da aynısını çıkarmak istiyoruz. Beşiktaş çok formda bir takım ve şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyor ama biz onları da yeneceğiz." Öte yandan Karabükspor'un dünkü idmanına ülkesinin milli takımında bulunan Abdou Razack Traore katılmazken; Oleksandr Rybka ve Cristian Tanase takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Antrenmanı kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut da takip etti.
    1. 05 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:20
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