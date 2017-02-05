Sıra Beşiktaş’ta
Karabüklü yönetici Gül: G.Saray gibi Beşiktaş’ı da devireceğiz.
Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Tolga Gül, ligdeki Beşiktaş maçının Galatasaray karşılaşması gibi kente ayrı bir hava katacağını söyleyerek, 3 puanla ayrılmak istediklerini kaydetti. Gül şöyle konuştu: "Şimdi önümüzde Beşiktaş maçımız var. Beşiktaş maçı da Galatasaray maçı gibi Karabük'e bir hava katacaktır. Taraftarın ve şehrin beklediği maçlar bunlar. Galatasaray maçı bizim için çok iyiydi ve 3 puan almıştık. Beşiktaş maçından da aynısını çıkarmak istiyoruz. Beşiktaş çok formda bir takım ve şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyor ama biz onları da yeneceğiz." Öte yandan Karabükspor'un dünkü idmanına ülkesinin milli takımında bulunan Abdou Razack Traore katılmazken; Oleksandr Rybka ve Cristian Tanase takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Antrenmanı kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut da takip etti.
- 05 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
AsiL29 Selçuk sabriyi görmek istemiyorummm
- "Mete Kalkavan görevini yaptı"
Toplam 36
Yorum
Ahmet Selçuk sabri kovulmali
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
Orman yandi Iyide fikret orman hakemlerin cok iyi oldugunu ve hic bir sikayetlerinin olmadigini bu hakemlerle de ligin devam edecegini beyan ediyor ))))
Sıra Beşiktaş’ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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