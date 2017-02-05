Rıza Çalımbay’la mutluluğa koştu...

Teknik Direktör Rıza Çalımbay sezonun 7. haftası öncesi Antalyaspor'un başına geçti. Güney ekibi ilk altı hafta sonunda sadece iki puan toplamış ve galibiyet alamamış halde son sırada bulunuyordu. Rıza Çalımbay ile 13 haftada 29 puan toplayan Antalya büyük takdir topladı.