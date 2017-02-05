 Rıza Çalımbay’la mutluluğa koştu... – Fotomaç – 05 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Şubat 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ’la mutluluğa koştu...

    Rıza Çalımbay’la mutluluğa koştu...
    Teknik Direktör Rıza Çalımbay sezonun 7. haftası öncesi Antalyaspor'un başına geçti. Güney ekibi ilk altı hafta sonunda sadece iki puan toplamış ve galibiyet alamamış halde son sırada bulunuyordu. Rıza Çalımbay ile 13 haftada 29 puan toplayan Antalya büyük takdir topladı.
    1. 05 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Rıza Çalımbay’la mutluluğa koştu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.