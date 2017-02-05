Rıza Çalımbay’la mutluluğa koştu...
Teknik Direktör Rıza Çalımbay sezonun 7. haftası öncesi Antalyaspor'un başına geçti. Güney ekibi ilk altı hafta sonunda sadece iki puan toplamış ve galibiyet alamamış halde son sırada bulunuyordu. Rıza Çalımbay ile 13 haftada 29 puan toplayan Antalya büyük takdir topladı.
- 05 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
AsiL29 Selçuk sabriyi görmek istemiyorummm
- "Mete Kalkavan görevini yaptı"
Toplam 36
Yorum
Ahmet Selçuk sabri kovulmali
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
Orman yandi Iyide fikret orman hakemlerin cok iyi oldugunu ve hic bir sikayetlerinin olmadigini bu hakemlerle de ligin devam edecegini beyan ediyor ))))
Rıza Çalımbay’la mutluluğa koştu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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