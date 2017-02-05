Nabil Ghilas: Ligde kalacağız...
Gaziantepspor'un Cezayirli yıldız futbolcusu Nabil Ghilas'ın antremandaki hırslı görüntüsü teknik heyeti sevindirdi. Ghilas takım olarak ligde zor durumda olduklarını belirterek, "Ancak bu kötü günleri aşacağız. Gaziantepspor ligde kalacak. Taraftar destek olursa daha rahat hedefe koşarız" dedi.
- 05 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
AsiL29 Selçuk sabriyi görmek istemiyorummm
- "Mete Kalkavan görevini yaptı"
Toplam 36
Yorum
Ahmet Selçuk sabri kovulmali
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
Orman yandi Iyide fikret orman hakemlerin cok iyi oldugunu ve hic bir sikayetlerinin olmadigini bu hakemlerle de ligin devam edecegini beyan ediyor ))))
Nabil Ghilas: Ligde kalacağız... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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