Nabil Ghilas: Ligde kalacağız...

Gaziantepspor'un Cezayirli yıldız futbolcusu Nabil Ghilas'ın antremandaki hırslı görüntüsü teknik heyeti sevindirdi. Ghilas takım olarak ligde zor durumda olduklarını belirterek, "Ancak bu kötü günleri aşacağız. Gaziantepspor ligde kalacak. Taraftar destek olursa daha rahat hedefe koşarız" dedi.