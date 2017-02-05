 Nabil Ghilas: Ligde kalacağız... – Fotomaç – 05 Şubat 2017
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    05 Şubat 2017, Pazar
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    : Ligde kalacağız...

    Nabil Ghilas: Ligde kalacağız...
    Gaziantepspor'un Cezayirli yıldız futbolcusu Nabil Ghilas'ın antremandaki hırslı görüntüsü teknik heyeti sevindirdi. Ghilas takım olarak ligde zor durumda olduklarını belirterek, "Ancak bu kötü günleri aşacağız. Gaziantepspor ligde kalacak. Taraftar destek olursa daha rahat hedefe koşarız" dedi.
    1. 05 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:17
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