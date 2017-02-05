Kongre heyecanı
Gençlerbirliği Basın Sözcüsü Ali Rıza Koç, kulübün olağanüstü genel kurulunun 18 Şubat Cumartesi günü yapılacağını belirterek, "Yeni seçilecek yönetim başkan İlhan Cavcav'ın izinden yürüyerek bu kulübü iyi yerlere getirecek" dedi.
- 05 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
AsiL29 Selçuk sabriyi görmek istemiyorummm
- "Mete Kalkavan görevini yaptı"
Toplam 36
Yorum
Ahmet Selçuk sabri kovulmali
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
Orman yandi Iyide fikret orman hakemlerin cok iyi oldugunu ve hic bir sikayetlerinin olmadigini bu hakemlerle de ligin devam edecegini beyan ediyor ))))
Kongre heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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