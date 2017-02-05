 Kongre heyecanı – Fotomaç – 05 Şubat 2017
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    05 Şubat 2017, Pazar
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    Kongre heyecanı

    Kongre heyecanı
    Basın Sözcüsü , kulübün olağanüstü genel kurulunun 18 Şubat Cumartesi günü yapılacağını belirterek, "Yeni seçilecek yönetim başkan 'ın izinden yürüyerek bu kulübü iyi yerlere getirecek" dedi.
    1. 05 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:21
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