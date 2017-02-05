 ''Ayağa kalkıyoruz'' – Fotomaç – 05 Şubat 2017
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    05 Şubat 2017, Pazar
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    ''Ayağa kalkıyoruz''

    ''Ayağa kalkıyoruz''

    “Taraftarımız kötü futbol için mutsuz. maçıyla hem iyi oynayıp hem de üç puan serisini başlatacağız. Her oyuncu sahada formasını sonuna kadar ıslatacak.”

    'un, Özlüce Tesisleri'nde Mutlu Topçu rüzgarı eserken, genç teknik adam geleceğe yönelik iddialı açıklamalar yaptı. Yeşil-beyazlı kulübe imza attıktan sonra birçok taraftarın, "Kötü futbol oynuyoruz hocam" eleştirisiyle karşı karşıya kaldığını açıklayan Topçu, "F.Bahçe maçıyla birlikte hem iyi futbol oynayacağız hem de üç puan serisini başlatacağız. Kimse merak etmesin. Özlenen takım ortaya çıkacak" dedi.

    TARAFTAR TRİBÜNE GELSİN
    Topçu, Bursasporlu oyuncuların bundan sonra sahada formalarını sonuna kadar ıslatacağını ve Avrupa kupaları için mücadele edeceklerini belirterek, "Sezon sonunda nerede olacağımızı göreceğiz. Eğer taraftarımız da tribünleri doldurursa bu takım şahlanır" diye konuştu. Öte yandan başkan Ali Ay idmanları takip ederek F.Bahçe maçı için takıma moral veriyor.

    100 ŞUTTA 21 GOL YEDİ
    Bursaspor kalecisi Harun Tekin'in kalesine bu sezon toplam 100 isabetli şut geldi. Ligin kalesine en çok şut gelen kalecilerinden Harun Tekin sadece 21 gol yedi. aynı zamanda 41 önemli kurtarış yaparken 3 tane de penaltı çıkardı. Bursalı genç kaleci, "Takım olarak hedefimiz Avrupa" dedi.
    1. 05 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:13
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