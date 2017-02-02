Şampiyon Kayseri

Fenerbahçe zaferiyle ligde kalma yolunda umutlanan Kayserispor, yeni başkanı Erol Bedir’le 12 milyon TL’lik transfer yasağını kaldırdı. Teknik direktörlüğe de Sergen Yalçın’ı getirip 6’sı yabancı 10 futbolcu aldı.

Ara transfer döneminin sona ermesiyle ortaya çıkan rakamlarda en dikkat çekici takım Kayserispor oldu. Ligde 17'inci sırada düşmeme mücadelesi veren sarı-kırmızılılar yeni başkanı Erol Bedir yönetiminde 10 transferin altına imza atarak ara transfer döneminin şampiyonu oldu. Teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ı getirdikten sonra 12 milyon TL'lik borcunu ödeyerek TFF'deki transfer yasağını kaldıran Kayseri, 6'sı yabancı 10 futbolcuyu renklerine bağladı.



KONYA VE PAŞA EN CİMRİSİ

Süper Lig'deki 18 takım ara transfer döneminde toplamda 80 futbolcu transfer edip, 85 oyuncu gönderdi. Kayseri'nin ardından Gaziantepspor 9 transferle kadrosunu takviye ederken G.Birliği 8 yeni isimle anlaştı. 4 Büyükler dışında transfer dönemini en sakin geçiren takımlar, kadrosunu birer oyuncuyla takviye eden A.Konya ve Kasımpaşa oldu. A.Alanyaspor ise kadrosundan 9 oyuncu göndererek, ara transferde bu kategoride zirveye çıktı. Alanya'yı 8'er futbolcuyla Gençlerbirliği ve Antalyaspor takip etti.

