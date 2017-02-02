Şampiyon Kayseri
Fenerbahçe zaferiyle ligde kalma yolunda umutlanan Kayserispor, yeni başkanı Erol Bedir’le 12 milyon TL’lik transfer yasağını kaldırdı. Teknik direktörlüğe de Sergen Yalçın’ı getirip 6’sı yabancı 10 futbolcu aldı.
Ara transfer döneminin sona ermesiyle ortaya çıkan rakamlarda en dikkat çekici takım Kayserispor oldu. Ligde 17'inci sırada düşmeme mücadelesi veren sarı-kırmızılılar yeni başkanı Erol Bedir yönetiminde 10 transferin altına imza atarak ara transfer döneminin şampiyonu oldu. Teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ı getirdikten sonra 12 milyon TL'lik borcunu ödeyerek TFF'deki transfer yasağını kaldıran Kayseri, 6'sı yabancı 10 futbolcuyu renklerine bağladı.
KONYA VE PAŞA EN CİMRİSİ
Süper Lig'deki 18 takım ara transfer döneminde toplamda 80 futbolcu transfer edip, 85 oyuncu gönderdi. Kayseri'nin ardından Gaziantepspor 9 transferle kadrosunu takviye ederken G.Birliği 8 yeni isimle anlaştı. 4 Büyükler dışında transfer dönemini en sakin geçiren takımlar, kadrosunu birer oyuncuyla takviye eden A.Konya ve Kasımpaşa oldu. A.Alanyaspor ise kadrosundan 9 oyuncu göndererek, ara transferde bu kategoride zirveye çıktı. Alanya'yı 8'er futbolcuyla Gençlerbirliği ve Antalyaspor takip etti.
KONYA VE PAŞA EN CİMRİSİ
Süper Lig'deki 18 takım ara transfer döneminde toplamda 80 futbolcu transfer edip, 85 oyuncu gönderdi. Kayseri'nin ardından Gaziantepspor 9 transferle kadrosunu takviye ederken G.Birliği 8 yeni isimle anlaştı. 4 Büyükler dışında transfer dönemini en sakin geçiren takımlar, kadrosunu birer oyuncuyla takviye eden A.Konya ve Kasımpaşa oldu. A.Alanyaspor ise kadrosundan 9 oyuncu göndererek, ara transferde bu kategoride zirveye çıktı. Alanya'yı 8'er futbolcuyla Gençlerbirliği ve Antalyaspor takip etti.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 2 oyuncu affedildi
Toplam 31
Yorum
hoca arıza sivastan alınmış diye atıfı gelir gelmez kafadan silen bir hoca varken başarı nasıl olsun.
- ''Fenerbahçe maçı çıkış maçımız''
Toplam 3
Yorum
akpınar ne fenerbagceymis arkadaş herkez fb maçını çıkış görüyor..helal be fb büyüklüğün yeter
- Fener'de hesap vakti
Toplam 27
Yorum
atıf-alper-salih-souza takımın orta sahası var ama onu oynatacak hoca yok..jozeph ve topal yan yana oynatılamaz..o zaman perro neden gönderildi..
Şampiyon Kayseri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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