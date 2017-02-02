Kayserispor'dan alacaklarını tahsil edemediği için ayrılan Nakoulma, Fransa 1. Lig'den Nantes'a transfer oldu. Bir dönem G.Saray'ın da transfer gündemine gelen 29 yaşındaki Burkina Fasolu forvet 2.5 yıllık imza attı.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 2 oyuncu affedildi
Toplam 31
Yorum
hoca arıza sivastan alınmış diye atıfı gelir gelmez kafadan silen bir hoca varken başarı nasıl olsun.
- ''Fenerbahçe maçı çıkış maçımız''
Toplam 3
Yorum
akpınar ne fenerbagceymis arkadaş herkez fb maçını çıkış görüyor..helal be fb büyüklüğün yeter
- Fener'de hesap vakti
Toplam 27
Yorum
atıf-alper-salih-souza takımın orta sahası var ama onu oynatacak hoca yok..jozeph ve topal yan yana oynatılamaz..o zaman perro neden gönderildi..
Kayserili Nakoulma Nantes’a gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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