 Kayserili Nakoulma Nantes’a gitti – Fotomaç – 02 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Şubat 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Kayserili ’a gitti

    Kayserili Nakoulma Nantes’a gitti
    'dan alacaklarını tahsil edemediği için ayrılan Nakoulma, Fransa 1. Lig'den 'a transfer oldu. Bir dönem G.Saray'ın da transfer gündemine gelen 29 yaşındaki Burkina Fasolu forvet 2.5 yıllık imza attı.
    1. 02 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:26
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kayserili Nakoulma Nantes’a gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.