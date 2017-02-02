Antalyaspor gençleşiyor
Kırmızı-beyazlıların 19 yaşındaki Harun ve 20 yaşındaki Fildişili Drole’dan beklentisi büyük.
Antalyaspor kadrosuna kattığı 2 genç oyuncuya imza töreni düzenledi. Başkan Ali Şafak Öztürk'ün katıldığı törende, İtalya Serie B takımlarından Perugia'da forma giyen 20 yaşındaki sol kanat Fildişi Sahilli Jean Armel Drole'la satın alma opsiyonlu 6 aylık kiralık ve İsviçre Süper Lig'den Grasshoppers'ta oynayan 19 yaşındaki ön libero Türk asıllı Harun Alpsoy'la da 4.5 yıllık sözleşme imzalandı. Öztürk imza töreninde gençleştirme operasyonuna dikkat çekerek, "İkisi de genç oyuncular. İnşallah Antalyaspor'un geleceğinde büyük emekleri olacak" dedi. Bu arada Amkar Teknik Direktörü Gadzhiev bir araya geldikleri Eto'o ile sadece yemek yediklerini transferinin söz konusu olmadığını söyledi.
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 2 oyuncu affedildi
Toplam 31
Yorum
hoca arıza sivastan alınmış diye atıfı gelir gelmez kafadan silen bir hoca varken başarı nasıl olsun.
- ''Fenerbahçe maçı çıkış maçımız''
Toplam 3
Yorum
akpınar ne fenerbagceymis arkadaş herkez fb maçını çıkış görüyor..helal be fb büyüklüğün yeter
- Fener'de hesap vakti
Toplam 27
Yorum
atıf-alper-salih-souza takımın orta sahası var ama onu oynatacak hoca yok..jozeph ve topal yan yana oynatılamaz..o zaman perro neden gönderildi..
Antalyaspor gençleşiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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