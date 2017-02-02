 Antalyaspor gençleşiyor – Fotomaç – 02 Şubat 2017
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    02 Şubat 2017, Perşembe
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    gençleşiyor

    Antalyaspor gençleşiyor

    Kırmızı-beyazlıların 19 yaşındaki Harun ve 20 yaşındaki Fildişili Drole’dan beklentisi büyük.

    kadrosuna kattığı 2 genç oyuncuya imza töreni düzenledi. Başkan Ali Şafak Öztürk'ün katıldığı törende, İtalya Serie B takımlarından Perugia'da forma giyen 20 yaşındaki sol kanat Fildişi Sahilli Jean Armel Drole'la satın alma opsiyonlu 6 aylık kiralık ve İsviçre Süper Lig'den Grasshoppers'ta oynayan 19 yaşındaki ön libero Türk asıllı Harun Alpsoy'la da 4.5 yıllık sözleşme imzalandı. Öztürk imza töreninde gençleştirme operasyonuna dikkat çekerek, "İkisi de genç oyuncular. İnşallah Antalyaspor'un geleceğinde büyük emekleri olacak" dedi. Bu arada Amkar Teknik Direktörü Gadzhiev bir araya geldikleri Eto'o ile sadece yemek yediklerini transferinin söz konusu olmadığını söyledi.
    1. 02 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:26
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