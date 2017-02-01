Drogba'dan G.Saray açıklaması
Drogba, transferin son günü ortaya atılan Galatasaray’a döneceği iddialarına twitter’dan yanıt verdi: Benimle kimse irtibata geçmedi.
İki sezon forma giydiği MLS ekibi Montreal Impact'ten ayrıldıktan sonra takım arayışlarına devam eden Didier Drogba hakkında transferin son gününde Galatasaray iddiaları ortaya atıldı. 38 yaşındaki futbolcu Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaptı ve "Gelecekte bir zaman tekrardan bir araya geleceğiz" dedi. Fildişili yıldız, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Benim Sevgili Galatasaray ailem, son zamanlarda medyada Galatasaray yönetimi tarafından irtibata geçildiğim, benim finansal talebim olduğu ve dahası bu talebim yüzünden istenmediğim haberi çıkmıştır.
'ÇOK ARKADAŞIM VAR'
Benimle kimse irtibata geçmemiştir ve talep etmiş olduğum bir şey olmamıştır. Ben ve Galatasaray ailem gelecekte bir zaman tekrar bir araya geleceğiz. G.Saray, Türkiyem ve Galatasaray'ın onurlu taraftarı benim evim, ailem! ve bu ebediyen böyle olacaktır, kalacaktır. Her zaman her yerde en büyük Cimbom."
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:47
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Toplam 1
Yorum
nıko aman neşteri yavaş calsın sonra yara kapanmaz :d
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Toplam 1
Yorum
wunken SEFIL YONETIM MERTI BEDAVA BAGISLADINZ USTUNE GITINIZ COPLUK DOLDURNUZ ELINIZDE KALDI ISTIFA EDIN ARTIK
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Toplam 21
Yorum
kafadar tabi yaa bir küfürbaz FB taraftarı konuşanda FB yöneticileri var diğer takılar PÜRÜPAK o kadar temizlerki sanki çamaşırsuyu ile yıkanmışlar
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