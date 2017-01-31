Töre'den Baba paylaşımı
- 31 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:13
- Onun adı: 5iktaş
Toplam 9
Yorum
BJK__ Allahına gurban KaraKartallarım çekemeyenler çatlasında patlasın.ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız.Çileli yıllar sona erdi.
- O isimler Tolgay ve Veli
Toplam 10
Yorum
asweq profesyoneller maaslarini arttirmak icin bu tip transfer haberlerini yaparlar. Aziz neden bu konuyu gundeme getirmek istedi anlamadim
- Demba Ba ve Ersan tribünde
Toplam 2
Yorum
BJK__ Söyleyeceğiz tabikide..Şampiyon BEŞİKTAŞ: ))dembaba dembaba dem-ba-ba dem-ba-ba: ))
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