 Töre'den Baba paylaşımı – Fotomaç – 31 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ocak 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Töre'den Baba paylaşımı

    Töre'den Baba paylaşımı
    Beşiktaş'ın West Ham'a kiraladığı Gökhan Töre, 'nın dönüşüyle ilgili twitter hesabından paylaşım yaptı. Töre, Senegalli golcüyle bir resmini koyarken altına da, "Baba gelmiş, seni özledim kardeşim" diye yazdı. Milli yıldızın bu paylaşımı sosyal medyada beğeni topladı.

    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:13
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Töre'den Baba paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.