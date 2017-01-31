Konya’nın penaltı isyanı
Misafir ekip, ilk yarıda Tosic’in eline çarpan topa penaltı bekledi; hakem ‘devam’ dedi
Bu pozisyon otoriteler tarafından penaltı olarak yorumlandı. Tosic'in ikinci vukuatı ise 63. dakikada yaşandı. Sırp futbolcu geri pas vermek isterken Fabri'nin fazla açıldığını fark edemeyince golü kendi kalesine attı. Karşılaşmada ayrıca yine ilk yarıda Cenk Tosun'un yerde kaldığı bir pozisyonda Beşiktaşlılar'ın penaltı beklentisi karşılığını bulmadı.
- 31 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 02:06
- Onun adı: 5iktaş
Toplam 9
Yorum
BJK__ Allahına gurban KaraKartallarım çekemeyenler çatlasında patlasın.ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız.Çileli yıllar sona erdi.
- O isimler Tolgay ve Veli
Toplam 10
Yorum
asweq profesyoneller maaslarini arttirmak icin bu tip transfer haberlerini yaparlar. Aziz neden bu konuyu gundeme getirmek istedi anlamadim
- Demba Ba ve Ersan tribünde
Toplam 2
Yorum
BJK__ Söyleyeceğiz tabikide..Şampiyon BEŞİKTAŞ: ))dembaba dembaba dem-ba-ba dem-ba-ba: ))
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