 Konya’nın penaltı isyanı – Fotomaç – 31 Ocak 2017
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    31 Ocak 2017, Salı
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    Konya’nın isyanı

    Konya’nın penaltı isyanı

    Misafir ekip, ilk yarıda ’in eline çarpan topa bekledi; hakem ‘devam’ dedi

    Mücadelenin ilk yarısında Konyaspor lehine bir penaltı verilmedi. Son dakikalarda yeşil-beyazlı takım soldan atak geliştirdi. Ceza alanına ortalanan topa Tosic elle müdahale edince Konyasporlu futbolcular bekledi ancak hakem 'devam' dedi.

    Bu pozisyon otoriteler tarafından penaltı olarak yorumlandı. Tosic'in ikinci vukuatı ise 63. dakikada yaşandı. Sırp futbolcu geri pas vermek isterken Fabri'nin fazla açıldığını fark edemeyince golü kendi kalesine attı. Karşılaşmada ayrıca yine ilk yarıda Cenk Tosun'un yerde kaldığı bir pozisyonda Beşiktaşlılar'ın penaltı beklentisi karşılığını bulmadı.
    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:06
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