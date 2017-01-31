 Konya Aatıf için haber bekliyor – Fotomaç – 31 Ocak 2017
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    31 Ocak 2017, Salı
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    Konya Aatıf için haber bekliyor

    Konya Aatıf için haber bekliyor

    Ara transferin gözde isimlerinden Fenerbahçeli Aatıf Chahechouhe için Atiker Konyaspor istekli.

    Bugün sona erecek transfer dönemi öncesi yeşil-beyazlılar'ın asbaşkanı Ali Karaçayır, "Aatıf'la çok uzun zamandır ilgileniyoruz. Fenerbahçe yönetimine teklifimizi sunduk. Zamanımız daralıyor. Transferin gerçekleşmesi için Fenerbahçe'den cevap bekliyoruz" bilgisini verdi.
    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:12
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