 Gönül sonuçtan memnun – Fotomaç – 31 Ocak 2017
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    31 Ocak 2017, Salı
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    Gönül sonuçtan memnun

    Gönül sonuçtan memnun

    , güzel bir sonuçla liderliğe devam ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

    Farklı galibiyetin kendilerine ayrıca bir moral verdiğinin altını çizen siyah-beyazlı futbolcu, "Kendi performansımı da yükseltiyorum. Elimden geleni verip hızlı sisteme ayak uydurmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.
    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:02
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