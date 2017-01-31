Gönül sonuçtan memnun

Gökhan Gönül, güzel bir sonuçla liderliğe devam ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Farklı galibiyetin kendilerine ayrıca bir moral verdiğinin altını çizen siyah-beyazlı futbolcu, "Kendi performansımı da yükseltiyorum. Elimden geleni verip hızlı sisteme ayak uydurmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.