Demba Ba ne zaman takıma katılacak?
Shanghai Shenhua’da temmuz ayında ayağı kırılan Senegalli golcü dün kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirildi. 31 yaşındaki forvet turp gibi çıkarken, KAP’a kulübü ve kendisiyle görüşmelere başlandığı bildirildi
REKORLA GİTMİŞTİ
Beşiktaş'ta 2014-15 sezonunda 44 maçta 27 gol, 7 asistlik bir performans sergileyerek, siyahbeyazlı futbolseverlerin gönlünü fetheden, adına besteler yapılan Demba Ba, 1.5 yıl aradan sonra geri dönmüş olacak. LİGDE attığı 18 golle kariyer rekorunu kıran, Beşiktaş'ın kasasına 13 milyon euro koyarak yine bir rekorla Çin'in yolunu tutan 31 yaşındaki yıldızın, yeni transferler Matej Mitrovic, Ersan Gülüm ve Ryan Babel'le birlikte bugün Vodafone Arena'da saat 15.30'da düzenlenecek toplu imza törenine katılacağı bildirildi.
1 AY SONRA SAHADA
Demba Ba'nın imza sonrası ABD'ye giderek tedavisine devam edeceği ve takımla antrenmanlara başlamasının mart ayını bulacağı öğrenildi.
BEŞİKTAŞ'ın transferdeki sürpriz hamlesi Demba Ba, Çin'de temmuz ayında ayağı kırıldıktan sonra uzun bir tedavi sürecine girmişti. Yaklaşık 7 aydır tedavisi devam eden Senegalli golcünün transferi, İstanbul'da eksiksiz yapılan kontroller sonrası herhangi bir soruna rastlanılmamasıyla KAP'a bildirildi.Senegalli golcünün Süper Lig'in 23. haftasındaki Çaykur Rizespor maçına yetişmesi bekleniyor.
TEDAVİ İÇİN ABD'NİN YOLUNU TUTACAK
Ancak Demba Ba'nın yeşil sahalara adım atmasının mart ayını bulacağı öğrenildi. 31 yaşındaki tecrübeli yıldızın bugünkü imza töreninin ardından tedavisi için ABD'ye gideceği ve takımla antrenmanlara başlamasının yaklaşık 1 ayı bulacağı bildirildi.
FORMA NUMARASI 99 OLACAK
Senegalli yıldız Beşiktaş'taki 2'inci dönemine hazırlanırken, 99 numaralı formayı giyecek. 31 yaşındaki futbolcu siyah-beyazlılar'daki ilk sezonunda 9 numarayı giymişti. Bu sezon 9 numaralı forma, Kara Kartal'ın şu anda Afrika Kupası'ndaki diğer golcüsü Kamerunlu Vincent Aboubakar'da.
- 31 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 02:21
- Bu ligin Ağası!
Toplam 2
Yorum
Aykut Nerdesin takımı fenere yenilince kıyamet koparan sözde fb li aykut kocamanın beşiktaştan fark yiyince sesi çıkmıyor fenerli değil fener düşmanı aykut
- Bu ligin Ağası!
Toplam 2
Yorum
BİR YORUM Benim anlamadığım bu konya gs ve fb ye kök söktürken beşiktaşa mahalle takımı gibi oynuyor ilginç gerçekten....
- Onur’dan 2. dalya
Toplam 5
Yorum
TS'lu Onur hep eksik olduğu konularda kendini geliştirmeye ve güven kazanmaya çalışıyor, göze batmamalı. Eski Onur'u izletmeye başladı bir süredir
Demba Ba ne zaman takıma katılacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.