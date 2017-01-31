 Demba Ba ne zaman takıma katılacak? – Fotomaç – 31 Ocak 2017
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    31 Ocak 2017, Salı
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    ne zaman takıma katılacak?

    Demba Ba ne zaman takıma katılacak?

    Shanghai Shenhua’da temmuz ayında ayağı kırılan Senegalli golcü dün kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirildi. 31 yaşındaki forvet turp gibi çıkarken, KAP’a kulübü ve kendisiyle görüşmelere başlandığı bildirildi

    Süper Lig'de üst üste 2'nci şampiyonluğunun yanı sıra 3'üncü yıldızı da formasına eklemek isteyen Beşiktaş, golcü transferi için taraftarın gönlünde taht kuran Demba Ba'yı seçti. Kara Kartal'ın 6 aylığına anlaştığı, önceki gün İstanbul'a gelen Ba, dün sabah sağlık kontrolünden geçti. Çin takımı Shanghai Shenhua'da temmuz ayında ayağı kırıldığı için tedavi süreci devam eden ve eksiksiz tüm tetkikleri yapılan Senegalli golcüde herhangi bir sağlık problemine rastlanmayınca, saat 17.30'da geçici transferi konusunda kendisi ve kulübüyle görüşmelerin başladığı KAP'a bildirildi.

    REKORLA GİTMİŞTİ
    Beşiktaş'ta 2014-15 sezonunda 44 maçta 27 gol, 7 asistlik bir performans sergileyerek, siyahbeyazlı futbolseverlerin gönlünü fetheden, adına besteler yapılan Demba Ba, 1.5 yıl aradan sonra geri dönmüş olacak. LİGDE attığı 18 golle kariyer rekorunu kıran, Beşiktaş'ın kasasına 13 milyon euro koyarak yine bir rekorla Çin'in yolunu tutan 31 yaşındaki yıldızın, yeni transferler Matej Mitrovic, Ersan Gülüm ve Ryan Babel'le birlikte bugün Vodafone Arena'da saat 15.30'da düzenlenecek toplu imza törenine katılacağı bildirildi.

    1 AY SONRA SAHADA
    'nın imza sonrası ABD'ye giderek tedavisine devam edeceği ve takımla antrenmanlara başlamasının mart ayını bulacağı öğrenildi.
    BEŞİKTAŞ'ın transferdeki sürpriz hamlesi Demba Ba, Çin'de temmuz ayında ayağı kırıldıktan sonra uzun bir tedavi sürecine girmişti. Yaklaşık 7 aydır tedavisi devam eden Senegalli golcünün transferi, İstanbul'da eksiksiz yapılan kontroller sonrası herhangi bir soruna rastlanılmamasıyla KAP'a bildirildi.Senegalli golcünün Süper Lig'in 23. haftasındaki Çaykur Rizespor maçına yetişmesi bekleniyor.

    TEDAVİ İÇİN ABD'NİN YOLUNU TUTACAK
    Ancak Demba Ba'nın yeşil sahalara adım atmasının mart ayını bulacağı öğrenildi. 31 yaşındaki tecrübeli yıldızın bugünkü imza töreninin ardından tedavisi için ABD'ye gideceği ve takımla antrenmanlara başlamasının yaklaşık 1 ayı bulacağı bildirildi.

    FORMA NUMARASI 99 OLACAK
    Senegalli yıldız Beşiktaş'taki 2'inci dönemine hazırlanırken, 99 numaralı formayı giyecek. 31 yaşındaki futbolcu siyah-beyazlılar'daki ilk sezonunda 9 numarayı giymişti. Bu sezon 9 numaralı forma, Kara Kartal'ın şu anda Afrika Kupası'ndaki diğer golcüsü Kamerunlu Vincent Aboubakar'da.
    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:21
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