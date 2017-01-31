ABD’den 25 bin dolar

Amerika Beşiktaşlılar Derneği'nden temsilci Ömer Köseoğlu, dün Beşiktaş yönetimini ziyaret etti. Samimi bir ortamda geçen ziyaret sırasında dernek adına, Bedensel Engelliler şubesinde kullanılmak üzere kulübe 25 bin dolar bağışta bulunuldu. Siteden yapılan açıklamada destek için teşekkür edildi.