 10 numara 5 yıldız – Fotomaç – 31 Ocak 2017
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    31 Ocak 2017, Salı
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    10 numara 5 yıldız

    10 numara 5 yıldız

    Vodafone Arena’ya akın eden 27 bin Beşiktaşlı, arka arkaya gelen gollerle coştu. Futbolcular sahada, siyah-beyazlı taraftarlar da tribünde 10 puan aldı

    , Konyaspor karşısında mükemmel bir galibiyete imza atarken, tribünlerdeki coşku tek kelimeyle muhteşemdi. Saatler öncesinden stada akın eden siyahbeyazlı taraftarlar, arka arkaya gelen gollerle adeta mest oldular. Beşiktaşlı futbolcular, mükemmel oyunuyla taraftarları, 12. Adam da harika desteğiyle oyuncuları ateşledi. Son düdüğe kadar hiç susmadan taraftarlar görevlerinini yine 10 numara yaptılar.

    'AZİZ BAŞKAN BİZİ BIRAKMA!'
    F.Bahçe Başkanı ve Beşiktaş yönetimi arasında yaşanan polemik konusu (Quaresma üzerinden) tribünlere de yansıdı. Beşiktaşlılar, Yıldırım'a göndermede bulunarak "Taraftarız biz çekeriz cefa. Aziz başkan bizi bırakma" diye tempo tuttular.

    TOSİC'E MORAL VERDİLER
    Skor 4-0 olduktan sonra teknik direktör Şenol Güneş'in adını bağırarak tempo tutan Beşiktaşlı futbolseverler, Dusko Tosic'in kendi kalesini vurmasının ardından da Sırp futbolcuyu morallendirdiler. Tüm tribünler hep bir ağızdan "I love you Tosic" diye tempo tuttu. Öte yandan karşılaşmayı dün sağlık kontrolünden geçip maçı Ersan Gülüm ile tribünden takip eden Demba Ba'ya da kendisi için uyarlanan şarkıyla 'hoşgeldin' dediler. Mücadeleyi izleyenler arasında Caner Erkin de vardı.
    1. 31 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:01
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