10 numara 5 yıldız
Vodafone Arena’ya akın eden 27 bin Beşiktaşlı, arka arkaya gelen gollerle coştu. Futbolcular sahada, siyah-beyazlı taraftarlar da tribünde 10 puan aldı
'AZİZ BAŞKAN BİZİ BIRAKMA!'
F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve Beşiktaş yönetimi arasında yaşanan polemik konusu (Quaresma üzerinden) tribünlere de yansıdı. Beşiktaşlılar, Yıldırım'a göndermede bulunarak "Taraftarız biz çekeriz cefa. Aziz başkan bizi bırakma" diye tempo tuttular.
TOSİC'E MORAL VERDİLER
Skor 4-0 olduktan sonra teknik direktör Şenol Güneş'in adını bağırarak tempo tutan Beşiktaşlı futbolseverler, Dusko Tosic'in kendi kalesini vurmasının ardından da Sırp futbolcuyu morallendirdiler. Tüm tribünler hep bir ağızdan "I love you Tosic" diye tempo tuttu. Öte yandan karşılaşmayı dün sağlık kontrolünden geçip maçı Ersan Gülüm ile tribünden takip eden Demba Ba'ya da kendisi için uyarlanan şarkıyla 'hoşgeldin' dediler. Mücadeleyi izleyenler arasında Caner Erkin de vardı.
- 31 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:01
- Onun adı: 5iktaş
Toplam 9
Yorum
BJK__ Allahına gurban KaraKartallarım çekemeyenler çatlasında patlasın.ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız.Çileli yıllar sona erdi.
- O isimler Tolgay ve Veli
Toplam 10
Yorum
asweq profesyoneller maaslarini arttirmak icin bu tip transfer haberlerini yaparlar. Aziz neden bu konuyu gundeme getirmek istedi anlamadim
- Demba Ba ve Ersan tribünde
Toplam 2
Yorum
BJK__ Söyleyeceğiz tabikide..Şampiyon BEŞİKTAŞ: ))dembaba dembaba dem-ba-ba dem-ba-ba: ))
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