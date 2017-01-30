İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin tarihi ve saati belli oldu. Dev derbi 5 Şubat 2017 Pazar günü Vodafone Arena'da saat 20.30'da oynanacak.



İşte Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmelerinin oynanacakları tarih ve saatlerii:



4 Şubat Cumartesi

14.00 Tuzlaspor-Sivasspor

16.15 Gençlerbirliği-Kayserispor

18.30 Şanlıurfaspor-Çaykur Rizespor

20.30 Medipol Başakşehir-Galatasaray



5 Şubat Pazar

12.30 Akhisar Belediyespor-Gümüşhanespor

15.30 Atiker Konyaspor-Ümraniyespor

16.15 Kasımpaşa-Osmanlıspor

20.30 Beşiktaş-Fenerbahçe