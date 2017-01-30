 İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi

    İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi
    Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin tarihi ve saati belli oldu. Dev derbi 5 Şubat 2017 Pazar günü Vodafone Arena'da saat 20.30'da oynanacak.

    İşte Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmelerinin oynanacakları tarih ve saatlerii:

    4 Şubat Cumartesi
    14.00 Tuzlaspor-Sivasspor
    16.15 Gençlerbirliği-Kayserispor
    18.30 Şanlıurfaspor-Çaykur Rizespor
    20.30 Medipol Başakşehir-Galatasaray

    5 Şubat Pazar
    12.30 Akhisar Belediyespor-Gümüşhanespor
    15.30 Atiker Konyaspor-Ümraniyespor
    16.15 Kasımpaşa-Osmanlıspor
    20.30 Beşiktaş-Fenerbahçe
    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:19
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