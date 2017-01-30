İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin tarihi ve saati belli oldu. Dev derbi 5 Şubat 2017 Pazar günü Vodafone Arena'da saat 20.30'da oynanacak.
İşte Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmelerinin oynanacakları tarih ve saatlerii:
4 Şubat Cumartesi
14.00 Tuzlaspor-Sivasspor
16.15 Gençlerbirliği-Kayserispor
18.30 Şanlıurfaspor-Çaykur Rizespor
20.30 Medipol Başakşehir-Galatasaray
5 Şubat Pazar
12.30 Akhisar Belediyespor-Gümüşhanespor
15.30 Atiker Konyaspor-Ümraniyespor
16.15 Kasımpaşa-Osmanlıspor
20.30 Beşiktaş-Fenerbahçe
İşte Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmelerinin oynanacakları tarih ve saatlerii:
4 Şubat Cumartesi
14.00 Tuzlaspor-Sivasspor
16.15 Gençlerbirliği-Kayserispor
18.30 Şanlıurfaspor-Çaykur Rizespor
20.30 Medipol Başakşehir-Galatasaray
5 Şubat Pazar
12.30 Akhisar Belediyespor-Gümüşhanespor
15.30 Atiker Konyaspor-Ümraniyespor
16.15 Kasımpaşa-Osmanlıspor
20.30 Beşiktaş-Fenerbahçe
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:19
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fener ağır hasta!
Toplam 46
Yorum
seko bakın antalyaspor - alanyaspor oynuyor birinin golcüsü eto diğerinin wagner love bizimkine bakın fernandao başka sözüm yok aziz yıldırım
- Fener ağır hasta!
Toplam 46
Yorum
Realist Fair Play sınırı olan bir takımda oyun kurucu yokken 8 milyon Avroya stoper alan dangalağa Aziz Yıldırım denir, 10 sene önce defolmalıydın.
- ‘Geri döneceğim’
Toplam 2
Yorum
bjk hiç gerek yok
İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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