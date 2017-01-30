Beşiktaş - Atiker Konyaspor | Canlı Anlatım
Ligde Gaziantep, Osmanlıspor ve Alanya’yı deviren Kartal evinde Konya'yı ağırlıyor. Maç saat 20.00'de başladı.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, kritik maçta Atiker Konyaspor'u ağırlıyor. 20.00'de Vodafone Arena'da başlayan maçı Özgür Yankaya yönetiyor. Ligde art arda 3 maçı kazanan siyah-beyazlıların hedefi yine galip gelerek yoluna kayıpsız devam etmek. İki takım daha önce 31 kez karşı karşıya geldi. 17'sini Beşiktaş, 4'ünü Konya kazandı. Son 10 lig maçında Konyaspor'u 3 kez yenebilen siyah-beyazlılar, Vodafone Arena'da çıktığı 15 karşılaşmanın 11'ini galip tamamladı. Kartal lig tarihindeki en farklı zaferlerinden birini 1992-93 sezonunda 7-0'lık sonuçla Konyaspor'a karşı almıştı. Teknik direktör Şenol Güneş rakibin direncini hatırlatıp maçı erken koparmaları gerektiğini söyledi.
STAT: Vodafone Arena
YAYIN: beIN SPORTS 1
SAAT: 20.00
HAKEM: Özgür Yankaya
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosiç, Adriano, Quaresma, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Cenk
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş
ATİKER KONYASPOR: Serkan, Volkan, Vukovic, Skubic, Douglas, Ali Turan, Ali Çamdalı, Ömer Ali, Milosevic, Rangelov, Bajic
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:46
- 2 gol zam için yetmedi
Toplam 9
Yorum
özgür SELÇUK inan 3.5 alıyorsa bu takımda bana ğöre EL FRENİ Buruma 5 almalı
- İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin tarihi
Toplam 18
Yorum
f maç hangi kanalda?
- Fener ağır hasta!
Toplam 75
Yorum
SÜPRİZİMİZ VAR (BJK) V.DEMİREL VODAFONE ARENAYA BEKLENİYORSUN..SAKIN VAZCAYMA SAKATIM AYAKLARIYLA..KULAKLARIN ÇINLAYACAK..
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