 Beşiktaş - Atiker Konyaspor | Canlı Anlatım – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    - | Canlı Anlatım

    Beşiktaş - Atiker Konyaspor | Canlı Anlatım

    Ligde Gaziantep, Osmanlıspor ve Alanya’yı deviren Kartal evinde Konya'yı ağırlıyor. Maç saat 20.00'de başladı.

    'de şampiyonluk mücadelesi veren , kritik maçta 'u ağırlıyor. 20.00'de Vodafone Arena'da başlayan maçı Özgür Yankaya yönetiyor. Ligde art arda 3 maçı kazanan siyah-beyazlıların hedefi yine galip gelerek yoluna kayıpsız devam etmek. İki takım daha önce 31 kez karşı karşıya geldi. 17'sini Beşiktaş, 4'ünü Konya kazandı. Son 10 lig maçında Konyaspor'u 3 kez yenebilen siyah-beyazlılar, Vodafone Arena'da çıktığı 15 karşılaşmanın 11'ini galip tamamladı. Kartal lig tarihindeki en farklı zaferlerinden birini 1992-93 sezonunda 7-0'lık sonuçla Konyaspor'a karşı almıştı. Teknik direktör Şenol Güneş rakibin direncini hatırlatıp maçı erken koparmaları gerektiğini söyledi.



    STAT: Vodafone Arena
    YAYIN: beIN SPORTS 1
    SAAT: 20.00
    HAKEM: Özgür Yankaya

    BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosiç, Adriano, Quaresma, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Cenk
    TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

    ATİKER KONYASPOR: Serkan, Volkan, Vukovic, Skubic, Douglas, Ali Turan, Ali Çamdalı, Ömer Ali, Milosevic, Rangelov, Bajic
    TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:46
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