Beşiktaş - Atiker Konyaspor | Canlı Anlatım

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, kritik maçta Atiker Konyaspor'u ağırlıyor. 20.00'de Vodafone Arena'da başlayan maçı Özgür Yankaya yönetiyor. Ligde art arda 3 maçı kazanan siyah-beyazlıların hedefi yine galip gelerek yoluna kayıpsız devam etmek. İki takım daha önce 31 kez karşı karşıya geldi. 17'sini Beşiktaş, 4'ünü Konya kazandı. Son 10 lig maçında Konyaspor'u 3 kez yenebilen siyah-beyazlılar, Vodafone Arena'da çıktığı 15 karşılaşmanın 11'ini galip tamamladı. Kartal lig tarihindeki en farklı zaferlerinden birini 1992-93 sezonunda 7-0'lık sonuçla Konyaspor'a karşı almıştı. Teknik direktör Şenol Güneş rakibin direncini hatırlatıp maçı erken koparmaları gerektiğini söyledi.







STAT: Vodafone Arena

YAYIN: beIN SPORTS 1

SAAT: 20.00

HAKEM: Özgür Yankaya

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosiç, Adriano, Quaresma, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Babel, Cenk

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Volkan, Vukovic, Skubic, Douglas, Ali Turan, Ali Çamdalı, Ömer Ali, Milosevic, Rangelov, Bajic

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman