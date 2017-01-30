 Adanaspor evinde kazandı – Fotomaç – 30 Ocak 2017
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    30 Ocak 2017, Pazartesi
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    evinde kazandı

    Adanaspor evinde kazandı

    Turgay Şeren Sezonu 19. hafta maçında , 'yı konuk etti.

    4. dakikada Roni ve 62. dakikada Digao'nun attığı gollerle ev sahibi mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla puanını 17 yapan 16. sıradaki yerini korudu ve 15. Alanyaspor'la arasındaki farkı 1'e indirdi. ise 21 puanla 12. sırada kaldı.

    1. 30 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:51
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