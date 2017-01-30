Adanaspor evinde kazandı
Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 19. hafta maçında Adanaspor, Kasımpaşa'yı konuk etti.
- 30 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:51
- Vodafone Arena'da penaltı itirazları!
Toplam 6
Yorum
spor sever özgür yankayaya neden maç veriyorlar sanıyorsunuz tabikiide istediklerini yapsın diye hakemlik için değil
- Vodafone Arena'da penaltı itirazları!
Toplam 6
Yorum
eraycan cenke yapılan neydi peki bjk eziyor eziyor sahası dar ediyoruz penaltılar hakemler bizi durduramayacak
- Vodafone Arena'da penaltı itirazları!
Toplam 6
Yorum
Olurmu Hiç penaltı olurmu canım o ayagidir beşiktaş olunca el diye bise olmaz hadi gene iyisiniz hakemler sayesinde bu sene yine sampionsuz
Adanaspor evinde kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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