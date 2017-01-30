Adanaspor evinde kazandı

4. dakikada Roni ve 62. dakikada Digao'nun attığı gollerle ev sahibi mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 17 yapan Adanaspor 16. sıradaki yerini korudu ve 15. Alanyaspor'la arasındaki farkı 1'e indirdi. Kasımpaşa ise 21 puanla 12. sırada kaldı.