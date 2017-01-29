 Rize nefes aldı – Fotomaç – 29 Ocak 2017
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    29 Ocak 2017, Pazar
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    Rize nefes aldı

    Rize nefes aldı

    Ateş hattına girmek istemeyen geçen hafta G.Saray’ı yenen ’u 6. dakikada Kweuke’nin golüyle yendi ve 19 puana ulaştı.

    Süper Lig'in 19. haftasında , sahasında Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup etti. Hikmet Karaman'ın öğrencilerine galibiyeti getiren sayı 6'da Kweuke'nin ayağından geldi. Sol kanattan gelişen Rizespor atağında Jantscher ortaladı, Ahmet İlhan'ın vuruşunda kaleci Ahmet'ten seken topu kale alanı önünde Kweuke voleyle tamamladı: 1-0.

    SAADANE KIRMIZI GÖRDÜ
    90+3'te Çaykur Rizespor'da sarı kartı bulunan Saadane, kendi ceza sahasının hemen dışında Kerim Zengin'e yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı. Bu sonucun ardından ev sahibi takım puanını 19 yaparak 14. sıraya yükseldi.

    RİZE 5 MAÇ SONRA GÜLDÜ
    Çaykur Rizespor, Süper Lig'de iç sahada 5 maç sonra üç puan kazandı. Karadeniz temsilcisi bundan önce son dört iç saha maçında sadece bir puan toplamıştı. Ayrıca Süper Lig'de bundan önce oynanan 5 maçı da Karabükspor galip bitirmişti. Rizespor kötü seriyi de bitirdi.

    KARAMAN: DEVAMI DA GELECEK...
    Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 'u hak ederek yendiklerini belirterek, "İlk yarıda daha etkili oynadık. Ancak 90 dakika boyunca önemli pozisyonlar da bulduk. Alt sıralardan kurtulmak adına çok önemli bir galibiyetti. Bunun devamını da getirmek zorundayız. Taraftar hep yanımızda olsun" diye konuştu.
    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:51
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