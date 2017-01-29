Bursa’da Topçu devri

Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayırdıktan sonra hoca arayışlarına başlayan Bursaspor, Mutlu Topçu'da karar kıldı. Tayfun Korkut ile anlaşamayan yeşilbeyazlılar, 2010 yılında elde edilen şampiyonlukta yardımcı hoca olarak görev yapan Topçu ile her konuda anlaşmaya vardı. Daha önce Kayserispor ve Gaziantepspor'u çalıştıran Topçu'nun bugünkü Başakşehir maçını tribünden izlemesi beklenirken, resmi imzaların yarın atılacağı öğrenildi. Bu arada Timsah, U21 teknik sorumlusu Tunahan Akdoğan yönetiminde hazırlıklarını tamamladı. Bursaspor'da sezonu kapatan Bilal Kısa, Furkan, Serdar Kurtuluş ve Emre Taşdemir'in dışında sakatlığı süren Josua John bugünkü mücadelede takımda yer almayacak.