Bursa’da Topçu devri
2010 yılındaki şampiyonlukta yeşil-beyazlılarda yardımcı hoca olarak görev yapan Mutlu Topçu, Bursaspor’un yeni teknik direktörü oldu.
Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayırdıktan sonra hoca arayışlarına başlayan Bursaspor, Mutlu Topçu'da karar kıldı. Tayfun Korkut ile anlaşamayan yeşilbeyazlılar, 2010 yılında elde edilen şampiyonlukta yardımcı hoca olarak görev yapan Topçu ile her konuda anlaşmaya vardı. Daha önce Kayserispor ve Gaziantepspor'u çalıştıran Topçu'nun bugünkü Başakşehir maçını tribünden izlemesi beklenirken, resmi imzaların yarın atılacağı öğrenildi. Bu arada Timsah, U21 teknik sorumlusu Tunahan Akdoğan yönetiminde hazırlıklarını tamamladı. Bursaspor'da sezonu kapatan Bilal Kısa, Furkan, Serdar Kurtuluş ve Emre Taşdemir'in dışında sakatlığı süren Josua John bugünkü mücadelede takımda yer almayacak.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:39
- "Ağır siklet-hafif siklet maçı gibi"
Toplam 2
Yorum
fb bir maç üzerinden böyle yorum mu yapılır
- ''Sende yürek yok Melih''
Toplam 8
Yorum
TARAFSIZ İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır ilk önce kendi yaptıklarına bir bak eğer spor ahlak ve etik kuralların değerlendir sonra yorum yap.
- ''Haddini bilecek!''
Toplam 28
Yorum
basar geleceksin da arenaya volkan
Bursa’da Topçu devri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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