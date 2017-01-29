 Bursa’da Topçu devri – Fotomaç – 29 Ocak 2017
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    29 Ocak 2017, Pazar
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    Bursa’da Topçu devri

    Bursa’da Topçu devri

    2010 yılındaki şampiyonlukta yeşil-beyazlılarda yardımcı hoca olarak görev yapan , ’un yeni teknik direktörü oldu.

    Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayırdıktan sonra hoca arayışlarına başlayan , 'da karar kıldı. Tayfun Korkut ile anlaşamayan yeşilbeyazlılar, 2010 yılında elde edilen şampiyonlukta yardımcı hoca olarak görev yapan Topçu ile her konuda anlaşmaya vardı. Daha önce Kayserispor ve Gaziantepspor'u çalıştıran Topçu'nun bugünkü maçını tribünden izlemesi beklenirken, resmi imzaların yarın atılacağı öğrenildi. Bu arada Timsah, U21 teknik sorumlusu Tunahan Akdoğan yönetiminde hazırlıklarını tamamladı. Bursaspor'da sezonu kapatan Bilal Kısa, Furkan, Serdar Kurtuluş ve Emre Taşdemir'in dışında sakatlığı süren Josua John bugünkü mücadelede takımda yer almayacak.

    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:39
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