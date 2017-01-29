 Başakşehir koltuğu geri aldı – Fotomaç – 29 Ocak 2017
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    29 Ocak 2017, Pazar
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    Başakşehir koltuğu geri aldı

    Başakşehir koltuğu geri aldı

    Ligde oynanan 19. hafta maçında Medipol Başakşehir ile Bursaspor karşı karşıya geldi.

    Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a kaptırdığı liderlik koltuğunu geri almak isteyen Medipol Başakşehir, 19. hafta mücadelesinde sahasında Bursaspor'u konuk etti.

    Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan, saat 15.00'te başlayan ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanan karşılaşmada Halis Özkahya düdük çaldı.

    İki ekibin de karşılıklı buldukları pozisyonları gole çeviremedikleri mücadele ev sahibi Medipol Başakşehir, 80. dakikada oyuna sonradan giren İrfan Can Kahveci'nin 90+4. dakikada attığı şık golle 1-0 öne geçti ve maç bu skorla sonuçlandı.

    Bu skorun ardından şampiyonluk yarışında altın değerinde 3 puan alan Medipol Başakşehir 42 puana ulaşarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna tekrar otururken, 8. sıradaki Bursaspor 27 puanda kaldı.

    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:23
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