Başakşehir koltuğu geri aldı
Ligde oynanan 19. hafta maçında Medipol Başakşehir ile Bursaspor karşı karşıya geldi.
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a kaptırdığı liderlik koltuğunu geri almak isteyen Medipol Başakşehir, 19. hafta mücadelesinde sahasında Bursaspor'u konuk etti.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan, saat 15.00'te başlayan ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanan karşılaşmada Halis Özkahya düdük çaldı.
İki ekibin de karşılıklı buldukları pozisyonları gole çeviremedikleri mücadele ev sahibi Medipol Başakşehir, 80. dakikada oyuna sonradan giren İrfan Can Kahveci'nin 90+4. dakikada attığı şık golle 1-0 öne geçti ve maç bu skorla sonuçlandı.
Bu skorun ardından şampiyonluk yarışında altın değerinde 3 puan alan Medipol Başakşehir 42 puana ulaşarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna tekrar otururken, 8. sıradaki Bursaspor 27 puanda kaldı.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:23
- Ankara'da kazanan çıkmadı
Toplam 2
Yorum
Berkay Osmanlıspor için dedim
- İşte Trabzonspor'un yeni stadının ismi
Toplam 2
Yorum
TS TaradtariOlarakHakkim Isim Hakkina ne kadar para verdiniz,Bunu aciklasaniz ve kac yilligina ? Medical Park olarak verdiginiz ilk ödeme ne kadar ? Aciklama Lütfen
- ''Görevi bıraksın''
Toplam 52
Yorum
DeLy aziz yıldırım onu bunuu bırakta söz vermiştin bi kaç kez bırakacam diye ne oldu :))))ya bit git sen kendi işini yap ne iş yaptığın belli.
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