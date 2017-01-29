 Antalya’da Eto’o şov – Fotomaç – 29 Ocak 2017
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    29 Ocak 2017, Pazar
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    Antalya’da Eto’o şov

    Antalya’da Eto’o şov

    evinde ’u, Samuel Eto’o’nun süper futbolu ve iki golüyle devirdi. Çalımbay’ın öğrencileri üst üste 5’inci kez kazandı, 31 puana çıktı. Alanya 18 puanda kaldı.

    'de sahasında 'u 2-1 mağlup etti. Maçtaki gol perdesini konuk takım 41'de açtı. Emre Akbaba'nın pasında Vagner Love sol kanattan ceza sahasına girdi ve topu şık bir biçimde sol ayağıyla kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-0.

    İLK YARIDA EŞİTLİK VARDI
    45+1'de Eto'o'nun kullandığı penaltıyı Haydar kurtardı ama seken topu Eto'o tamamladı: 1-1. İlk yarı bu skorla sona erdi. 76'da Kamerunlu yıldız yine sahneye çıktı. MBilla'nın şutunda top Eto'o'nun önünde kaldı. Yıldız oyuncu topu şık bir vuruşla golünü attı, üç puanı getirdi: 2-1.

    TARAFTARA ARMAĞAN OLSUN
    Antalyasporlu Eto'o, Alanyaspor engelini kazasız geçtikleri için çok mutlu olduğunu belirtti ve ekledi: "Son 4 haftadır mükemmel bir çıkışımız vardı. Bunu daha da perçinledik. Galibiyet taraftarımıza hediye olsun. Ligin sonunda çok daha iyi yerlerde olacağız. Bu kulüp başarıyı hak ediyor."

    ETO'O'DAN 28 GOL...
    Antalyaspor'da bu sezon Süper Lig'de toplam 8 gol kaydetti. Kamerunlu oyuncu bu gollerinin dört tanesini deplasmanda attı. Eto'o toplamda ise Süper Lig'de 28 gol kaydetti. Dünyaca ünlü oyuncu dün gol attıktan sonra sevincini tribündeki taraftarlarla yaşadı.

    ÇALIMBAY: ETO'O'YU KUTLARIM
    Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Alanyaspor ile çok zor bir maç yaptıklarını belirterek, "Rakibimiz alt sıralardan kurtulmak istiyor. çok dirençli oynadılar. Buna rağmen iyi oynadık ve maçı kazandık. Eto'o'yu golleri için kutlarım" diye konuştu.
    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:37
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