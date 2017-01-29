Antalya’da Eto’o şov
Antalyaspor evinde Alanyaspor’u, Samuel Eto’o’nun süper futbolu ve iki golüyle devirdi. Çalımbay’ın öğrencileri üst üste 5’inci kez kazandı, 31 puana çıktı. Alanya 18 puanda kaldı.
Süper Lig'de Antalyaspor sahasında Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçtaki gol perdesini konuk takım 41'de açtı. Emre Akbaba'nın pasında Vagner Love sol kanattan ceza sahasına girdi ve topu şık bir biçimde sol ayağıyla kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-0.
İLK YARIDA EŞİTLİK VARDI
45+1'de Eto'o'nun kullandığı penaltıyı Haydar kurtardı ama seken topu Eto'o tamamladı: 1-1. İlk yarı bu skorla sona erdi. 76'da Kamerunlu yıldız yine sahneye çıktı. MBilla'nın şutunda top Eto'o'nun önünde kaldı. Yıldız oyuncu topu şık bir vuruşla golünü attı, üç puanı getirdi: 2-1.
TARAFTARA ARMAĞAN OLSUN
Antalyasporlu Eto'o, Alanyaspor engelini kazasız geçtikleri için çok mutlu olduğunu belirtti ve ekledi: "Son 4 haftadır mükemmel bir çıkışımız vardı. Bunu daha da perçinledik. Galibiyet taraftarımıza hediye olsun. Ligin sonunda çok daha iyi yerlerde olacağız. Bu kulüp başarıyı hak ediyor."
ETO'O'DAN 28 GOL...
Antalyaspor'da Samuel Eto'o bu sezon Süper Lig'de toplam 8 gol kaydetti. Kamerunlu oyuncu bu gollerinin dört tanesini deplasmanda attı. Eto'o toplamda ise Süper Lig'de 28 gol kaydetti. Dünyaca ünlü oyuncu dün gol attıktan sonra sevincini tribündeki taraftarlarla yaşadı.
ÇALIMBAY: ETO'O'YU KUTLARIM
Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Alanyaspor ile çok zor bir maç yaptıklarını belirterek, "Rakibimiz alt sıralardan kurtulmak istiyor. çok dirençli oynadılar. Buna rağmen iyi oynadık ve maçı kazandık. Eto'o'yu golleri için kutlarım" diye konuştu.
İLK YARIDA EŞİTLİK VARDI
45+1'de Eto'o'nun kullandığı penaltıyı Haydar kurtardı ama seken topu Eto'o tamamladı: 1-1. İlk yarı bu skorla sona erdi. 76'da Kamerunlu yıldız yine sahneye çıktı. MBilla'nın şutunda top Eto'o'nun önünde kaldı. Yıldız oyuncu topu şık bir vuruşla golünü attı, üç puanı getirdi: 2-1.
TARAFTARA ARMAĞAN OLSUN
Antalyasporlu Eto'o, Alanyaspor engelini kazasız geçtikleri için çok mutlu olduğunu belirtti ve ekledi: "Son 4 haftadır mükemmel bir çıkışımız vardı. Bunu daha da perçinledik. Galibiyet taraftarımıza hediye olsun. Ligin sonunda çok daha iyi yerlerde olacağız. Bu kulüp başarıyı hak ediyor."
ETO'O'DAN 28 GOL...
Antalyaspor'da Samuel Eto'o bu sezon Süper Lig'de toplam 8 gol kaydetti. Kamerunlu oyuncu bu gollerinin dört tanesini deplasmanda attı. Eto'o toplamda ise Süper Lig'de 28 gol kaydetti. Dünyaca ünlü oyuncu dün gol attıktan sonra sevincini tribündeki taraftarlarla yaşadı.
ÇALIMBAY: ETO'O'YU KUTLARIM
Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Alanyaspor ile çok zor bir maç yaptıklarını belirterek, "Rakibimiz alt sıralardan kurtulmak istiyor. çok dirençli oynadılar. Buna rağmen iyi oynadık ve maçı kazandık. Eto'o'yu golleri için kutlarım" diye konuştu.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- "Ağır siklet-hafif siklet maçı gibi"
Toplam 2
Yorum
fb bir maç üzerinden böyle yorum mu yapılır
- ''Sende yürek yok Melih''
Toplam 8
Yorum
TARAFSIZ İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır ilk önce kendi yaptıklarına bir bak eğer spor ahlak ve etik kuralların değerlendir sonra yorum yap.
- ''Haddini bilecek!''
Toplam 28
Yorum
basar geleceksin da arenaya volkan
Antalya’da Eto’o şov haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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