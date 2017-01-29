Ankara'da kazanan çıkmadı
Spor Toto Süper Lig 19. hafta maçında Gençlerbirliği sahasında Osmanlıspor'u konuk etti.
Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan ve Serkan Çınar'ın düdük çaldığı mücadelenin 42. dakikasında Osmanlısporlu oyuncuların pozisyonun ceza sahası dışında olduğu yönündeki itirazlarına rağmen verilen tartışmalı penaltı kararı sonrası topun başına geçen Serdar Gürler, Gençlerbirliği'ni 1-0 öne geçirdi, ilk devre bu skorla sona erdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan ve beraberlik için bastıran Osmanlıspor'da skora dengeyi getiren golü ise 53. dakikada Musa Çağıran kaydetti.
Mücadelenin geri kalan bölümlerinde başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Bu sonucun ardından Osmanlıspor 27 puana yükselirken Gençlerbirliği 23 puana ulaştı.
- 29 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:33
- Ya Ekici ya hiç
Toplam 26
Yorum
Egeli FB li En son ts dan ogün abdullah iyi paraya alindi maddi yönden rahatlamislardi o günden sonra bir daha oyuncu alinmadi alinmamalidir vazgec der
- ''Aklıyla arasını açmışlara inat...''
Toplam 6
Yorum
Alparslan Turan Asıl efelenen sensin! Bir de zeytin yağı gibi su üstüne çıkmaya çalışmışsın...
- Yeni Malatyaspor Arena’ya geliyor
Toplam 17
Yorum
serhat MALATYASPOR Ben BEŞİKTAŞİMIZI kutluyorum
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