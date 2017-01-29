Ankara'da kazanan çıkmadı

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan ve Serkan Çınar'ın düdük çaldığı mücadelenin 42. dakikasında Osmanlısporlu oyuncuların pozisyonun ceza sahası dışında olduğu yönündeki itirazlarına rağmen verilen tartışmalı penaltı kararı sonrası topun başına geçen Serdar Gürler, Gençlerbirliği'ni 1-0 öne geçirdi, ilk devre bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan ve beraberlik için bastıran Osmanlıspor'da skora dengeyi getiren golü ise 53. dakikada Musa Çağıran kaydetti.

Mücadelenin geri kalan bölümlerinde başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Bu sonucun ardından Osmanlıspor 27 puana yükselirken Gençlerbirliği 23 puana ulaştı.