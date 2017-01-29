Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Türk Telekom Arena'daki Galatasaray-Akhisar Belediye mücadelesi ile ilgili önemli değerlendirmeler yaptı.

Dilmen, Galatasaray'ın Barcelona gibi oynadığını savundu.



İşte Dilmen'in ilk yarı için değerlendirmeleri:

"Ağır siklet-hafif siklet maçı gibi oldu. Görünen o ki, Galatasaray takımı 27. haftalarda ilk 3 sırada olacak. Bunu da görüyor oyuncular."



"MAÇI NİYE UZATMADI?"

Kupa maçı olsa, 90'da bitirirsin, ama lig maçını neden uzatmadan bitirir. Diyelim ki ikili averajlar eşitlendi, ne olacak? Galatasaray çok iyi oynadı. Galatasaray, geçen sezon Beşiktaş'ın attığı golleri atmaya başladı. Beşiktaş'ın, Galatasaray'dan farkı şu; Beşiktaş 3. bölgede daha fazla oynuyor"



EREN OLMADAN BARCELONA GİBİ

''Eren Derdiyok olmadan Galatasaray, Barcelona ve geçen sezonki Beşiktaş gibi oynamaya başladı.''