Mehmet Ekinci tutuklandı

Yalova'da dün gözaltına alınan ve geceyi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde geçiren Mehmet Ekinci sabah saatlerinde Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi.



3 SAAT İFADE VERDİ



Mehmet Ekinci, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne bağlanarak, "Selam Tevhid Kumpası Davası"nda yaklaşık 3 saat ifade verdi. Ekinci'nin ifadesinin ardından 2 avukatı da savunma yaptı. Savunmasının ardından Yargıtay 16. Ceza Dairesi , mevcut delil durumu, kaçma şüphesinin bulunması, adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalması ve hakkındaki suçların katalog suçlardan olması nedeniyle Mehmet Ekinci'nin tutuklanmasına karar verdi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Mehmet Ekinci hakkındaki duruşmanın da 13 Şubat'ta yapılacağını hatırlattı.



YALOVA'DA DÜN YAKALANMIŞTI



Hakkında FETÖ üyeliğinden yakalama kararı bulunan Mehmet Ekinci, Yalova'da özel olarak oluşturulan polis ekibi tarafından dün yakalanmıştı. Mehmet Ekinci, Odatv ve Şike davasının görüldüğü İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin eski başkanıydı.