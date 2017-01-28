Derbi'de Eto'o farkı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Mücedeleyi Antalyaspor 2-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 45 ve 76. dakikalarda Samuel Eto'o'dan gelirken, Aytemiz Alanyaspor'un tek golünü 41. dakikada Vagner Love kaydetti.

Antalyaspor bu galibiyetle ligdeki üst üste dördüncü galibiyetini alırken, Alanyaspor ise üst üste oynadığı dördüncü maçtan da puansız ayrıldı.

Antalyaspor haftayı 31 puanla tamamlarken, Alanyaspor da 18 puanda kaldı.