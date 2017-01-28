Derbi'de Eto'o farkı
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor ile Aytemiz Alanyaspor karşılaştı.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Mücedeleyi Antalyaspor 2-1 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 45 ve 76. dakikalarda Samuel Eto'o'dan gelirken, Aytemiz Alanyaspor'un tek golünü 41. dakikada Vagner Love kaydetti.
Antalyaspor bu galibiyetle ligdeki üst üste dördüncü galibiyetini alırken, Alanyaspor ise üst üste oynadığı dördüncü maçtan da puansız ayrıldı.
Antalyaspor haftayı 31 puanla tamamlarken, Alanyaspor da 18 puanda kaldı.
- 28 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:08
- Quaresma'dan Aziz Yıldırım'a jet cevap
Toplam 43
Yorum
GÜÇLÜ Ne kapak olacak Azizi başkan yalan söylemez yarın belge basına verilirse ne yapacaksınız menejeri geldi demedi Azizi başkan avukatı dedi
- Aziz Yıldırım'dan flaş Quaresma açıklaması!
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Hayaller paris Aziz yıldırım basın toplantısı düzenledi "ronaldonun kuaförü bizi aradı ronaldo bize gelmek istiyormuş ama ben almayacağım onu" hahaha
- Aboubakar da tur atlar şimdi
Toplam 1
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HÜSEYIN ŞENOL HOCA İÇİN RAHAT OLSUN BEKLENMEDİK TAŞ BAŞ YARARMIŞ aboubakarın takımı elenir
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