Çaykur Rizespor'a tek gol yetti
Çaykur Rizespor, Kweuke'nin tek golüyle Kardemir Karabükspor'u 1-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta maçında Çaykur Rizespor, sahasında Kardemir Karabükspor'u ağırladı.
Yeni Rize Şehir Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takım sahadan 1-0 galip ayrıldı. Çaykur Rizespor'a galibiyeti ve 3 puanı getiren golü 6. dakikada Leonard Kweuke attı.
Kweuke attığı tek golle takımına galibiyeti getirirken ligdeki gol sayısını da 7'ye yükseltti.
Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 19'a yükseltirken, Kardemir Karabükspor 24 puanda kaldı.
- 28 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:55
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............. tarihin en yalancı ve beceriksiz yönetimi
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austin bruma konusunda en iyisi ii bir pazarlamayla iiii paralara satılmasıdır..perfrmansı yüksekken sat gitsin zaten tam olarak hiç istemdi gs ı
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