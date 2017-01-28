 Alanyaspor’da Susiç dönemi – Fotomaç – 28 Ocak 2017
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    28 Ocak 2017, Cumartesi
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    Alanyaspor’da Susiç dönemi

    Alanyaspor’da Susiç dönemi
    , Hüseyin Kalpar'ın yerine tanıdık bir isimle anlaştı. Akdeniz ekibi, son olarak Fransa 2. Ligi'nde Evian'ı çalıştıran Safet Susic'le 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Daha önce İstanbulspor, Ankaragücü, Rize, Konya ve Osmanlı'yı da çalıştıran Boşnak teknik adamın yardımcılığını da yine tanıdık bir isim; Elvir Baliç yapacak.
    1. 28 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:48
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