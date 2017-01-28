Alanyaspor’da Susiç dönemi

'ın yerine tanıdık bir isimleanlaştı. Akdeniz ekibi, son olarakFransa 2. Ligi'nde Evian'ı çalıştıran'le 1.5 yıllık sözleşmeyeimza attı. Daha önce, Rize,ve Osmanlı'yıda çalıştıran Boşnak teknikadamın yardımcılığını da yine tanıdıkbir isim;yapacak.