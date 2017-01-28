"Ağır siklet-hafif siklet maçı gibi"
Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Türk Telekom Arena'daki Galatasaray-Akhisar Belediye mücadelesi ile ilgili önemli değerlendirmeler yaptı.
İşte Dilmen'in ilk yarı için değerlendirmeleri:
"Ağır siklet-hafif siklet maçı gibi oldu. Görünen o ki, Galatasaray takımı 27. haftalarda ilk 3 sırada olacak. Bunu da görüyor oyuncular."
"MAÇI NİYE UZATMADI?"
Kupa maçı olsa, 90'da bitirirsin, ama lig maçını neden uzatmadan bitirir. Diyelim ki ikili averajlar eşitlendi, ne olacak? Galatasaray çok iyi oynadı. Galatasaray, geçen sezon Beşiktaş'ın attığı golleri atmaya başladı. Beşiktaş'ın, Galatasaray'dan farkı şu; Beşiktaş 3. bölgede daha fazla oynuyor"
EREN OLMADAN BARCELONA GİBİ
''Eren Derdiyok olmadan Galatasaray, Barcelona ve geçen sezonki Beşiktaş gibi oynamaya başladı.''
- 28 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:47
- ''Görevi bıraksın''
Toplam 23
Yorum
BJK 1903 AZIZ YILDIRIM HERKEZE SALDIRIP GÜNDEME GETIRMEYE BASLADI BUARA FB BAYA KÖTÜ KOKULAR GELIYOR TEK FB MALI DURMUNU GÜNDEM DISI TUTUYOR NEDENSE?
- Aziz Yıldırım'dan transfer müjdesi
Toplam 21
Yorum
BJK 1903 AZIZ YILDIRIM HARBIDEN FENERLILER MASAL ANLATIYOR VERGI YOK KUR TABI TEK FB DE VAR BJK ,GS,TS YOK O DERT AZIZ KISACA FB BATIRDIM DIYEMIYOR.
- Quaresma'dan Aziz Yıldırım'a jet cevap
Toplam 49
Yorum
ömer bu da gol değil aziz yıldırım yeter artık türk futbolunu en iyi şekilde hizmet istiyorsan futboldan uzak dur paran çok git film falan çevir
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