Cüneyt Çakır'a maç yok!
Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Karabükspor - Galatasaay maçında verdiği kararlarla tepki toplayan Cüneyt Çakır'a bu hafta maç verilmedi.
18. haftada oynanan Karabükspor - Galatasaray maçını yöneten Cüneyt Çakır'a bu hafta maç verilmedi.
Maçlarda görev alan hakemler şöyle;
28 OCAK CUMARTESİ
16.00 Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Galatasaray- Akhisar Belediyespor: Ali Palabıyık
29 OCAK PAZAR
13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor: Serkan Çınar
15.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor: Halis Özkahya
16.00 Trabzonspor-Gaziantepspor: Ümit Öztürk
19.00 Kayserispor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
30 OCAK PAZARTESİ
20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor: Özgür Yankaya
20.00 Adanaspor-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım
- 26 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:08
- Robin ‘Hood’!
Toplam 5
Yorum
BJK 1903 mustafa iyide bunda özür dilenecek ne var, sırf gösteriş. KARDES SEN ZATEN ANLAMASIN SEVIYE FARKI VAR ADAM ARTIZCE ATTIM DIYE ÖZÜR DILIYOR .
- Ya Tolgay ya Martinez
Toplam 18
Yorum
seko zamanında trabzonu küçümsemiş tercih etmemiş(içimde ukte kalmıştı) bu adamı bu takıma alırsanız haram olsun kongrede verdiğim o tek oy size
- ''G.Saray'da kalırım ama...''
Toplam 16
Yorum
ua sürekli hata yapıyor bu ve semihin gitmesi en iyisi bizim için gençler oynasa keşke en azından kendilerini göstermek için uğraşırlar
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