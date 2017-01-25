Alanya’da Şota sesleri
Teknik direktör Hüseyin Kalpar ile yollarını ayırdıktan sonra birçok isimle görüşen Alanyaspor'da yeni bir aday gündeme geldi.
Güney ekibinin, İsrail takımı Maccabi Tel Aviv ile yollarını ayıran Trabzonspor'un eski hocası Şota Arveladze ile temasa geçtiği öğrenildi. Tarafların büyük ölçüde anlaşma sağladığı da dile getirildi.
KARABÜK KORKU SAÇIYOR
Geçtiğimiz haftayı Galatasaray galibiyetiyle kapatan Kardemir Karabükspor gözünü Çaykur Rizespor karşılaşmasına dikti. Asbaşkanı Tolga Gül, Galatasaray galibiyetini daha anlamlı hale getirmeleri gerektiğini kaydedip, "Bu yüzden Rize'den de 3 puanla ayrılmalıyız. Seriye devam edeceğiz" iddiasında bulundu.
EL KABİR ANTALYA'DA
Ara transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Antalyaspor, hücum hattına takviye yaptı. Güney ekibi, iki sezon Gençlerbirliği forması giydikten sonra Japonya'nın S.Tosu takımına transfer olan El Kabir'le anlaştı. 28 yaşındaki forvet, dün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen törenle 2.5 yıllık sözleşmeye imza attı.
ANTEP'TE UYGUN DÖNEMİ
Gaziantepspor'da dün hareketli saatler yaşandı. Sabah saatlerinde teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlılar, akşam ise Bülent Uygun ile anlaştı. Güneydoğu ekibi ile sözleşme imzalayan Bülent Uygun, ilk idmanına da çıkarken, "Gaziantepspor'u ligde tutmak tek arzumuz" ifadesini kullandı.
KARABÜK KORKU SAÇIYOR
Geçtiğimiz haftayı Galatasaray galibiyetiyle kapatan Kardemir Karabükspor gözünü Çaykur Rizespor karşılaşmasına dikti. Asbaşkanı Tolga Gül, Galatasaray galibiyetini daha anlamlı hale getirmeleri gerektiğini kaydedip, "Bu yüzden Rize'den de 3 puanla ayrılmalıyız. Seriye devam edeceğiz" iddiasında bulundu.
EL KABİR ANTALYA'DA
Ara transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Antalyaspor, hücum hattına takviye yaptı. Güney ekibi, iki sezon Gençlerbirliği forması giydikten sonra Japonya'nın S.Tosu takımına transfer olan El Kabir'le anlaştı. 28 yaşındaki forvet, dün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen törenle 2.5 yıllık sözleşmeye imza attı.
ANTEP'TE UYGUN DÖNEMİ
Gaziantepspor'da dün hareketli saatler yaşandı. Sabah saatlerinde teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlılar, akşam ise Bülent Uygun ile anlaştı. Güneydoğu ekibi ile sözleşme imzalayan Bülent Uygun, ilk idmanına da çıkarken, "Gaziantepspor'u ligde tutmak tek arzumuz" ifadesini kullandı.
- 25 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Rodallega resmen Trabzonspor'da
Toplam 29
Yorum
ali 32 Yaş, çok da ileri değil, Selçuk İnan 35 yaşında! Rodallega çok iyi bir transfer, son üç yılın en iyi santrforu, Trabzon'a gelen.
- Çok daha iyi olacağız
Toplam 5
Yorum
Rebel Muhammet besir golcu oynatsana cocugu yusuf yazici nasil oynuyo simdi illaki yabancimi olacak sunk N doye?
- Beşiktaş'tan Demba Ba bombası
Toplam 37
Yorum
BJK CENK SAKATLANSA SADECE ÖMER KALIYOR ? EN KÖTÜ DEMBABA YINE İYİDİR.
Alanya’da Şota sesleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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